Co dwie godziny dochodzi groźnej sytuacji na przejeździe. PLK: 98 proc. to wina kierowców

10 do 15 razy dziennie dochodzi do niebezpiecznej sytuacji na przejeździe kolejowo-drogowym takiej, jak np. wyłamanie rogatki i wjazd samochodem na zamknięty przejazd. Dwa lub trzy razy na dobę ma miejsce poważny incydent, taki jak np. utknięcie pojazdu między rogatkami.

Jak poinformował Marek Olkiewicz, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. eksploatacji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, jego firma odpowiada za 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych. PKP-PLK dysponuje ponad 170 zespołami szybkiego usuwania awarii, które codziennie 10 do 15 razy interweniują w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.



– Te dziesięć czy kilkanaście przypadków to np. wjechanie samochodu w rogatkę wiążące się z jej złamaniem. Dwa czy trzy razy na dobę zdarza się, że pojazd wjechał już na przejazd i został zamknięty w środku – powiedział Olkiewicz. Podkreślił przy tym, że w tym ostatnim przypadku kierowca powinien bezwzględnie wyłamać rogatki, by za wszelką cenę wydostać się poza przejazd.



Przedstawiciel narodowego zarządcy infrastruktury dodał, że do 98 proc. wypadków na przejazdach dochodzi z winy kierowców. Problemem jest według niego niska świadomość zmotoryzowanych, m.in. przeświadczenie, że czerwone światło jest jedynie ostrzeżeniem, nie zakazem wjazdu na przejazd.

