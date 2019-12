Trzaskowski: Awaria ciepłownicza powinna zostać usunięta do godz. 22

Zgodnie z zapewnieniami Veolii awaria ciepłownicza przy ul. Powsińskiej powinna zostać usunięta w ciągu 10 godzin od jej zaistnienia, czyli do godz. 22 – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Podkreślił jednocześnie, że ewentualne koszty związane z awarią spoczywają na spółce.

– W tej chwili w olbrzymiej większości Warszawy powinniśmy mieć takie same dostawy ciepła, ewentualnie tylko część Warszawy, zwłaszcza ta, która jest bardzo bliska tej awarii, może mieć przejściowe problemy. Ale spółka zapewnia, że ta awaria powinna zostać usunięta w ciągu 10 godzin od jej zaistnienia – powiedział prezydent stolicy. Jak dodał, oznacza to, że powinna zostać usunięta do godz. 22.



Trzaskowski podkreślił, że Veolia jest spółką prywatną i to ona odpowiada za wyjaśnienie przyczyn awarii. Jak dodał, odpowiedzialność za ewentualne koszty związane z awarią również poniesie spółka. – Wszystkie koszty zarówno ewentualne spowodowane tą awarią, jak również koszty usunięcia jej przyczyn spoczywają na spółce – powiedział Trzaskowski.



Prezydent stolicy potwierdził też, że w wyniku awarii dwie osoby z poparzeniami trafiły do szpitala. Przekonywał jednak, że władze miasta wspólnie z policją i strażą pożarną zadbały o wszystkich, którzy znaleźli się w miejscu zdarzenia.



Poinformował też, że zarządził kontrole we wszystkich szkołach, żłobkach i szpitalach, które znajdują się w pobliżu miejsca awarii.

Na miejscu awarii pracuje kilka ekip Veolii, a także policja i straż pożarna, obecni są również przedstawiciele stołecznego ratusza.



W związku z wyciekiem wody na drogę, obie jezdnie ul. Powsińskiej zostały zamknięte, na odcinku od al. W. Witosa do św. Bonifacego. Zamknięta jest także ul. Idzikowskiego od al. Witosa do ul. Powsińskiej.



Objazd zamkniętego odcinka poprowadzony został przez al. W. Witosa, ul. Jana III Sobieskiego do św. Bonifacego. Tym objazdem kursują również autobusy linii 131, 180, 185 i 187.



Autobusy linii 159, 162 i 164 jeżdżą przez ul. Gołkowską, św. Bonifacego do Jana III Sobieskiego.

