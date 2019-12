Greta Thunberg człowiekiem roku „Time”. To najmłodsza laureatka rankingu

Amerykański tygodnik „Time” uznał nastoletnią ekoaktywistkę ze Szwecji Gretę Thunberg za Człowieka Roku 2019. Tym samym została ona najmłodszą osobą, której przyznano ten tytuł. Dotąd był nią pierwszy laureat nagrody, amerykański pionier lotnictwa Charles Lindbergh.

„Thunberg, która w styczniu skończy 17 lat i jest znana z ostrych, bezpośrednich wypowiedzi, nawołuje do natychmiastowego podjęcia działań w związku ze zmianami klimatu” – pisze Reuters.



W sierpniu 2018 r. Thunberg postanowiła co piątek protestować przed szwedzkim parlamentem, dopóki władze nie podejmą poważnych działań w walce ze zmianami klimatu. „Time” pochwalił ją za rozpoczęcie akcji, która przerodziła się w światowy ruch.



„W ciągu 16 kolejnych miesięcy przemawiała do głów państw w ONZ, spotkała się z papieżem, starła się z prezydentem USA i zainspirowała 4 mln ludzi do włączenia się w światowy strajk klimatyczny 20 września 2019 r. Była to największa demonstracja w sprawie klimatu w historii ludzkości” – pisze „Time”.



Szwedka zapoczątkowała inicjatywę szkolnych strajków nazywanych Piątkami dla Przyszłości (Fridays for Future), jest też inicjatorką globalnego ruchu „Młodzież dla klimatu”. Przemawiała także podczas szczytów klimatycznych ONZ COP24 w Katowicach i COP25 w Madrycie.



We wrześniu została jedną z laureatek alternatywnego Nobla za to, że „dała głos pokoleniu, które będzie musiało ponieść konsekwencje naszej politycznej niezdolności do powstrzymania zmian klimatu”.



Nastoletnia Thunberg zrobiła sobie roczną przerwę w szkole, by prowadzić akcje na rzecz klimatu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap, portal tvp.info

Tygodnik „Time” od 1927 r. przyznaje tytuł Człowieka Roku postaciom, grupom lub ideom, które zdaniem czasopisma wywarły największy wpływ na aktualne wydarzenia na świecie.W zeszłym roku główną nagrodę otrzymali zamordowani, więzieni i szykanowani dziennikarze. W ostatnich latach główne nagrody otrzymywali m.in. były prezydent USA Barack Obama, kanclerz Niemiec Angela Merkel, papież Franciszek i obecny amerykański prezydent Donald Trump.Przyznanie tytułu nie zawsze wiąże się z aprobatą redakcji, gdyż mogą go otrzymać także osoby, które wywarły wpływ w znaczeniu negatywnym. W latach 30. XX w. w rankingu znaleźli się m.in. Adolf Hitler i Józef Stalin.Gdy w 1938 r. redakcja przyznała tytuł niemieckiemu dyktatorowi, w uzasadnieniu podano, że zmienił on granice europejskie, dokonując aneksji Austrii i części Czechosłowacji. Stalin znalazł się w rankingu rok później, za zawarcie paktu z Niemcami.