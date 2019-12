Zaatakował kobietę na przejściu dla pieszych. Wyrok dla agresywnego kierowcy porsche

Na rok więzienia skazał sąd w Środzie Wielkopolskiej mężczyznę, który kierując porsche zaatakował kobietę na przejściu dla pieszych. Zajście miało miejsce w lipcu na jednej z ulic Leszna.

Michał N. odpowiadał przed sądem nie tylko za zaatakowanie pieszej, ale i za wcześniejszą sprawę: usiłowanie wymuszenia zwrotu wierzytelności.



Jak powiedział rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu, Michał N. został uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów. Decyzją sądu mężczyzna ma zapłacić pokrzywdzonej 8 tys. zł, a pokrzywdzonemu, od którego N. miał próbować wymusić pieniądze – 15 tys. zł.



Sąd orzekł też wobec Michała N. pięcioletni zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety, przedsiębiorcy i jego rodziny.



„Głos Wielkopolski”, który poinformował o wyroku, podał, że Michał N. dobrowolnie poddał się karze; poinformował też, że proces zakończył się po jednej rozprawie dzięki zaproponowanej stronom przez sąd ugodzie.

#wieszwiecej Polub nas

W lipcu w Lesznie kierujący porsche 35-letni Michał N. nie chciał przepuścić przechodzącej przez przejście dla pieszych kobiety. Gdy ta zwróciła mu uwagę, kierujący wysiadł z pojazdu i uderzył ją w twarz.

Następnie wrócił do samochodu i ruszył, mimo że uderzona stanęła przed pojazdem. Kierowca został niedługo potem zatrzymany w okolicach Andrychowa.



Szef leszczyńskiej prokuratury rejonowej prok. Przemysław Grześkowiak informował w październiku, że akt oskarżenia przeciwko Michałowi N. zawiera cztery zarzuty: znieważenia kobiety, uderzenia jej i spowodowania obrażeń ciała, a także zmuszenia kobiety do określonego zachowania.



Czwarty zarzut dotyczył działania w celu wymuszenia zwrotu wierzytelności.



Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej, bo czyn związany ze zwrotem wierzytelności miał miejsce na tamtym terenie. Od końca lipca Michał N. czekał na proces w areszcie.

Skandaliczne zachowanie kierowcy Porsche w Lesznie! Obejmujemy sprawę postępowaniem z urzędu. Jeszcze dziś przesłuchamy pokrzywdzoną kobietę. Kierowca wkrótce usłyszy zarzuty. pic.twitter.com/OIZ2d1ogCA — Andrzej Borowiak (@BorowiakPolicja) 24 lipca 2019