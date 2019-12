„Kandydatura Muchy w wyborach na szefa PO sprzyja Schetynie”

Poza senatorem Bogdanem Zdrojewskim i szefem klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Borysem Budką o fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej zamierza ubiegać się posłanka Joanna Mucha. Obecny szef PO Grzegorz Schetyna jeszcze nie ogłosił, czy wystartuje, ale to najpewniej kwestia czasu. – Kandydatura Joanny Muchy de facto sprzyja Grzegorzowi Schetynie. Im więcej kandydatów, tym lepiej dla przewodniczącego – powiedział portalowi tvp.info eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki.

– Dla niego problemem byłby jeden kandydat wewnątrzpartyjnej opozycji. Im więcej kandydatów, tym bardziej głosy przeciwników Schetyny rozpraszają się. To pokazuje, że skreślanie Schetyny jest przedwczesne – dodał Czarnecki.



Europoseł podejrzewa, że była minister sportu w rządzie Donalda Tuska chce przypomnieć o swoim istnieniu i ocieplić wizerunek po wpadkach.



– Myślę, że chce być teraz postrzegana jako poważna polityk i uciec od lapsusów z czasów, kiedy była ministrem sportu, koncertów kosztujących krocie na Stadionie Narodowym, które firmowała, czy też śpiewów z mównicy sejmowej – stwierdził eurodeputowany PiS.



Onet.pl poinformował, że Joanna Mucha zapowiedziała zgłoszenie swojej kandydatury w wyborach na szefa PO podczas posiedzenia Rady Regionu Lubelskiego partii. W zamkniętym dla mediów spotkaniu uczestniczył też m.in. przewodniczący Schetyna i Małgorzata Kidawa-Błońska, która prawdopodobnie będzie kandydatką PO na prezydenta.

O kandydaturze Muchy ciepło wypowiadają się lubelscy działacze PO. – Myślę, że jeśli porównamy posłankę Joannę Muchę do Grzegorza Schetyny, to na pewno ma dużo więcej energii na wyrwanie Platformy z zimowego snu – powiedział portalowi tvp.info były poseł Ruchu Palikota Marek Poznański, obecnie związany z PO menadżer lubelskiej dzielnicy Śródmieście.

Czy start Muchy sprzyja Schetynie? – Myślę, że przewodniczący Grzegorz Schetyna miał swoje 5, czy nawet 10 minut na to, żeby pokazać, czy wygrywa wybory i ma pomysł na partię. Kolejne wybory pokazały, że niestety nie ma tego czegoś, tego „flow”, które powodowałoby, że partia będzie zdobywać więcej głosów i przedstawi wyborcom jakiś pomysł na Polskę, program. Tego cały czas brakowało i brakuje Platformie – odpowiedział Poznański.



Zdaniem byłego posła PO wymaga zmiany pokoleniowej, a Mucha byłaby dobrą kandydatką młodszego pokolenia polityków. – To osoba, która na pewno jest w stanie coś więcej wykrzesać niż Grzegorz Schetyna, który nie ma pomysłu na przewodniczenie – stwierdził Poznański.



Kandydaturą Muchy zaskoczony jest poseł Jan Mosiński z PiS. – Wybory na szefa Platformy Obywatelskiej nabierają kuriozalnego kształtu. Warto przypomnieć kilka epizodów z politycznego życia nowej kandydatki. Chociażby zatrudnienie byłego fryzjera na bardzo wysokie stanowisko czy słynny koncert Madonny, z którego wyszła wielka klapa, a pochłonął znaczne środki finansowe – powiedział Mosiński.

Nie tylko duża liczba kandydatów może sprzyjać Schetynie. Związani z jego frakcją politycy PO dopuszczają możliwość przesunięcia wyborów na przewodniczącego partii.



– Są głosy, by wybory w PO przesunąć na czerwiec, po wyborach prezydenckich – przyznał w rozmowie z Interią poseł Rafał Grupiński.



Skarbnik PO Mariusz Witczak, również związany z frakcją Grzegorza Schetyny, nazwał te rewelacje „fake newsem”. Na sejmowych korytarzach słychać, że czerwcowe wybory dałyby Schetynie więcej czasu na uporządkowanie sytuacji w partii po przegranych wyborach parlamentarnych i media zamiast zajmować się walką o władzę w PO prezentowałyby jej kandydata na prezydenta. Z drugiej strony, w wypadku przegranej w wyborach prezydenckich Schetyna nie miałby już żadnych szans na reelekcję.



– Statut jest w tej sprawie precyzyjny. Wybory na przewodniczącego PO powinny się zakończyć w styczniu. Nie ma żadnej nadzwyczajnej sytuacji, która uzasadniałaby tego typu przesunięcia – mówił nam poseł KO Michał Szczerba.



Czy walka o władzę w PO zaszkodzi kandydatce na prezydenta tej partii?



– Małgorzata Kidawa-Błońska nie będzie zabiegała o poparcie Platformy Obywatelskiej, bo będzie je zapewne miała 100-procentowe. Jej kampania będzie skierowana do Polek i Polaków, a my musimy rozstrzygnąć wewnętrzne sprawy w ramach swojego środowiska – odpowiedział Szczerba.