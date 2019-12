Tomasz Lis w szpitalu. „Wszystko jest pod kontrolą”

Tomasz Lis trafił do szpitala w Olsztynie. Znany dziennikarz przechodzi badania na oddziale intensywnej terapii – informują portale se.pl i tko.pl. Żona dziennikarza zapewniła, że „wszystko jest pod kontrolą”.

– Potwierdzam, że Tomasz Lis jest w szpitalu i przechodzi badania na oddziale intensywnej terapii. Nie udzielamy dodatkowych informacji w tej sprawie – miał powiedzieć „Super Expressowi” lekarz ze szpitala w Olsztynie.



Portal tko.pl poinformował, że Lis przyjechał do Olsztyna, by przeprowadzić wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem. Do szpitala trafił we wtorek.



Żona redaktora naczelnego „Newsweeka” Hanna Lis potwierdziła, że dziennikarz trafił pod opiekę lekarzy. „Tomek ma się dobrze i dziękuje za Wasze wyrazy wsparcia i sympatii. Wszystko jest pod kontrolą, a informacje o rzekomym »stanie ciężkim« są całkowicie nieprawdziwe” – napisała w środę wieczorem na Twitterze.

Hej Kochani. Tomek ma się dobrze i dziękuje za Wasze wyrazy wsparcia i sympatii. Wszystko jest pod kontrolą, a informacje o rzekomym „stanie ciężkim” są całkowicie nieprawdziwe. Ściskamy. 💪🏼❤️ — Hanna Lis (@hanna_lisowa) December 11, 2019

