Tomasz Lis w szpitalu. Jest na oddziale intensywnej terapii

Tomasz Lis trafił do szpitala w Olsztynie. Znany dziennikarz przechodzi badania na oddziale intensywnej terapii – informują portale se.pl i tko.pl.

– Potwierdzam, że Tomasz Lis jest w szpitalu i przechodzi badania na oddziale intensywnej terapii. Nie udzielamy dodatkowych informacji w tej sprawie – miał powiedzieć „Super Expressowi” lekarz ze szpitala w Olsztynie.



Wcześniej informację podał portal tko.pl.



Jak napisał, Lis przyjechał do Olsztyna, by przeprowadzić wywiad z sędzią Pawłem Juszczyszynem. Do szpitala trafił trafić we wtorek.

