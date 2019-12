KE przyjęła Europejski Zielony Ład. Wsparcie dla „wrażliwych regionów i sektorów”

– Komisja Europejska przyjęła Europejski Zielony Ład – poinformowała na briefingu szefowa KE Ursula von der Leyen. To projekt unijnej strategii, która ma doprowadzić Unię Europejską do neutralności klimatycznej w 2050 r.

Szczegóły strategii von der Leyen ma przedstawić jeszcze w środę w Parlamencie Europejskim.



– To wyjątkowy dzień. Kolegium komisarzy zaakceptowało Europejski Zielony Ład. To z jednej strony nasza wizja kontynentu neutralnego klimatycznie w 2050 r., z drugiej strony mapa drogowa do tego celu – powiedziała.



Jak dodała, osiągnięcie tego celu będzie wymagało transformacji energetycznej w UE, co wiąże się z kosztami.



– Musimy być pewni, że nikt nie zostanie z tyłu. Innymi słowy, ta transformacja albo będzie działać dla wszystkich i będzie sprawiedliwa, albo nie będzie działać w ogóle. Dlatego kluczową częścią Europejskiego Zielonego Ładu będzie Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji. Mamy ambicję, aby zmobilizować 100 mld euro dla najbardziej wrażliwych regionów i sektorów – powiedziała przewodnicząca KE.

