Prokuratura chce uchylenia immunitetu politykowi PiS. Chodzi o posła Czarneckiego

Warszawska prokuratura okręgowa za pośrednictwem prokuratora generalnego skierowała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu jednemu z posłów – poinformował w rozmowie z portalem tvp.info prok. Łukasz Łapczyński, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Według Onetu chodzi o posła PiS Przemysława Czarneckiego.

Jak dodał prok. Łapczyński, sprawa dotyczy wydarzeń z 1 stycznia 2019 r. w mieszkaniu posła. – Wniosek prokuratora dotyczy czynu określonego w art. 157 paragraf 1 Kodeksu karnego. Na obecnym etapie postępowania prokuratura nie przekazuje informacji dotyczących zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego – wskazał Łapczyński.



Jak pisze Onet, chodzi o posła Przemysława Czarneckiego i awanturę podczas sylwestrowej nocy, kiedy została dźgnięta jedna osoba. – Jestem zdziwiony, ale sam zrzeknę się immunitetu i będę bronił się przed sądem – mówi w rozmowie z Onetem poseł Czarnecki.



W tej sprawie przesłuchano już żonę Czarneckiego. – Potwierdzam, że w moim domu interweniowała policja, którą sam wezwałem. W sylwestrowy wieczór byliśmy we trójkę. Ja, moja żona i nasz znajomy, chrzestny córki. Mężczyzna według mojej wiedzy rozciął sobie dłoń. Podobno mnie za to obwinia, ale to nieprawda, gdyż nawet nie byłem bezpośrednim świadkiem zdarzenia. Był pijany, gdy przyjechała policja, miał bodajże 2,3 promila. A ja byłem całkowicie trzeźwy. Nie chcę opowiadać, jak wyglądała ta sytuacja, gdyż jestem świadkiem w tej sprawie. Zresztą, to dotyczy moich osobistych rodzinnych spraw, więc nie chcę się na ten temat wypowiadać publicznie – tłumaczył w styczniu br. Czarnecki.

