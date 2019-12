Minister Kamiński dostał odtajnione materiały dotyczące upadku komunizmu

Minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych otrzymał od Centralnej Agencji Wywiadowczej odtajnione materiały dotyczące upadku komunizmu m.in. w Polsce. Po powrocie do kraju przekaże je Instytutowi Pamięci Narodowej.

Rzecznik prasowy ministra Stanisław Żaryn powiedział, że niedawno odtajnione dokumenty to 105 krótkoterminowych analiz CIA dotyczących okresu schyłku komunizmu w Europie.



– Opisują one upadek komunizmu w Polsce, ale też w innych krajach Europy Środkowej oraz na Bałkanach. Minister miał możliwość zapoznania się z nimi już wcześniej - tuż po ich odtajnieniu. Po przyjeździe do Polski przekaże materiały strony amerykańskiej Instytutowi Pamięci Narodowej - powiedział Żaryn.



Oficjalne upublicznienie i omówienie kilkuset stron archiwalnych analiz CIA było zwieńczeniem konferencji w Waszyngtonie na temat 30-lecia upadku ZSRR. Kamiński był jej głównym prelegentem, a konferencję zorganizował amerykański ośrodek politologiczny - Woodrow Wilson International Center for Scholars - zaznaczył Żaryn.



Współorganizatorem wydarzenia była Centralna Agencja Wywiadowcza - dodał.

źródło: pap

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczył, że podczas wizyty w USA, oprócz udziału w konferencji, Kamiński spotkał się m.in. z dyrektorem Wywiadu Narodowego (DNI) Josephem Maguirem. Żaryn podkreślił, że było to drugie w tym roku spotkanie polskiego ministra z odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i działania wywiadowcze przedstawicielami administracji USA najwyższego szczebla.