„Wywołuje trzęsienie ziemi i ma nadzieję, że powstanie z tego coś nowego”

Szef frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPP) w europarlamencie ostro skrytykował w wywiadzie dla dziennika „Sueddeutsche Zeitung” styl uprawiania polityki przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Porównał jego działania do wywoływania trzęsienia ziemi.

– Patrzę, jak Emmanuel Macron uprawia politykę: najpierw wywołuje polityczne trzęsienie ziemi, a potem ma nadzieję, że powstanie z tego coś nowego. Podejście Macrona doprowadziło do częściowej alienacji między Berlinem a Paryżem – uważa Weber, który jest nie tylko szefem frakcji EPP w Parlamencie Europejskim, ale również wiceprzewodniczącym bawarskich chadeków - CSU.



Polityk przewiduje, że Europie będzie brakowało spokojnego podejścia reprezentowanego przez kanclerz Niemiec Angelę Merkel, która w 2021 r. kończy obecną kadencję na czele rządu i nie zamierza ponownie kandydować. Jednocześnie Weber chciałby, żeby Merkel bardziej angażowała się w projekty na poziomie europejskim.



– Powinniśmy nadać (Europie) rozpęd. Historyczne zadanie polega na tym, by Europa stała się zdolna do (samodzielnych) działań w polityce zewnętrznej i bezpieczeństwa. Musimy znieść zasadę jednomyślności w kwestiach zagranicznych. I musimy ruszyć z budową europejskiej armii. Europa musi wreszcie dorosnąć – postuluje Weber.

Dodał, że do 2050 r. UE musi stać się „neutralna klimatycznie” oraz że priorytetem niemieckiej prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2020 r. będzie polityka migracyjna.