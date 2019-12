Największy przerzut amerykańskich wojsk od ćwierć wieku. „Polska epicentrum”

Przerzut 20 tys. amerykańskich żołnierzy do Europy, gdzie wezmą udział w ćwiczeniach poligonowych m.in. w Polsce i krajach bałtyckich, zakłada scenariusz ćwiczenia Defender-Europe 20, zaplanowanych od lutego do kwietnia 2020 r. Będzie to największy przerzut amerykańskich wojsk do Europy od 25 lat.

Do Amerykanów, którzy przywiozą ze sobą sprzęt, a użyją też broni składowanej w Europie, dołączą wojska z krajów sojuszniczych i partnerskich. Wyzwaniem będzie nie tylko przerzut do Europy i przemieszczanie się na poligony, ale również powrót do USA – podkreślił zastępca szefa sztabu amerykańskich Wojsk Lądowych w Europie (U.S. Army Europe) gen. bryg. Sean Bernabe. Transporty mają się odbywać głównie nocą, zostaną też wstrzymane na czas świąt wielkanocnych.



– Celem ćwiczenia Defender-Europe 20 jest budowa strategicznej gotowości sił lądowych USA. 20 tys. żołnierzy ze sprzętem rozjedzie się po Europie, by uczestniczyć w innych, mniejszych ćwiczeniach – powiedział Bernabe w telefonicznym briefingu dla mediów.



Równolegle z Defender-Europe 20 w Polsce będzie się odbywało ćwiczenie Anakonda.



– Polska będzie jednym z epicentrów ćwiczenia Allied Spirit. Obejmuje ono forsowanie rzeki – odbędzie się ono na poligonie w Drawsku Pomorskim. Będzie to ćwiczenie z siłami wielkości dywizji, prowadzone przez 1. Dywizję Kawalerii, ale z międzynarodowym udziałem – powiedział generał. 12. Brygada Zmechanizowana wystawi siły biorące udział w natarciu przez rzekę, 9. Brygada będzie grać rolę przeciwnika. W działaniach weźmie udział brytyjsko-niemiecka kompania mostowa, wsparcie samolotów i śmigłowców zapewnią siły z Czech i USA.

W Allied Spirit będą uczestniczyć żołnierze stacjonującej w Polsce rotacyjnie amerykańskiej brygady, którzy wezmą też udział w ćwiczeniu Saber Strike, przemieszczając się z Polski na Litwę w rejonie przesmyku suwalskiego.



W tym samym czasie w Polsce będzie się też odbywać ćwiczenie amerykańskich Sił Powietrznych w Europie – Astral Knight. – Tak więc Polska będzie znaczącym epicentrum aktywności wiosną 2020 r. – zaznaczył generał.



Amerykańska 1. Dywizja poza dowodzeniem operacją forsowania rzeki na poligonie drawskim weźmie też udział w ćwiczeniu dowódczo-sztabowym Joint Warfighting Assesment w Bawarii.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Bernabe zaznaczył, że choć Defender-Europe 20 nie wiąże się bezpośrednio z natowską inicjatywą gotowości, to razem z innymi ćwiczeniami służy podniesieniu gotowości całego Sojuszu. – Nie tylko budujemy strategiczną gotowość przerzucając 20 tys. żołnierzy z USA do Europy i przewożąc ich na poligony, przez każde z tych mniejszych ćwiczeń zwiększamy też gotowość na poziomie taktycznym – powiedział.Podkreślił, że ani Defender 20, ani poszczególne ćwiczenia poligonowe nie są odpowiedzią na jakąś konkretną sytuację. – Głównym celem jest budowanie strategicznej gotowości, przećwiczenie przerzutu dużych sił z USA do Europy, na poligony, a także stworzenie wojskom okazji, by zwiększały zdolność do współdziałania z sojusznikami i budowały gotowość na poziomie taktycznym – powiedział.