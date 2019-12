Piła zdążyła zagłębić się na kilka centymetrów. Uratowano dwie cenne macewy

Dwie zabytkowe macewy pochodzące z początku XX wieku udało się uratować przed zniszczeniem. Policjanci znaleźli jedną z nich w warsztacie kamieniarskim – nagrobek zdjęto z piły do cięcia kamienia. Macewy trafiły na szczeciński Cmentarz Centralny.

Mieszkańcy szczecińskich Podjuch poinformowali policję, że kilka dni temu, podczas budowy skrzyżowania przy ul. Granitowej, odnaleziono duży nagrobek – poinformowały w środę służby prasowe zachodniopomorskiej policji. Z relacji mieszkańców wynikało, że nagrobek złożono na paletach, ale później zaginął.



Policjanci ustalili, że robotnicy znaleźli dwa nagrobki służące jako umocnienie drogi i wywieźli je z budowy. Jeden z mieszkańców zainteresował się płytą i po rozmowie z robotnikami przekazał ją swojemu znajomemu kamieniarzowi.



Podczas rozmowy z policjantami mężczyzna zadzwonił do kamieniarza, prosząc, by wstrzymał się z jakimikolwiek działaniami. Gdy po kilkunastu minutach policjanci przyjechali do warsztatu kamieniarskiego, nagrobek został zdjęty z piły do cięcia kamieni. Piła zdążyła się zagłębić na kilka centymetrów w tylną stronę nagrobka.



Okazało się, że są to dwie duże zabytkowe macewy – nagrobki z nieistniejącego już cmentarza żydowskiego działającego w latach 1821–1962 przy ul. Gorkiego.





źródło: pap

Nagrobki wykonano z czarnego i czarno–zielonego granitu norweskiego. Większa macewa liczy prawie dwa metry, a waży ok. 700 kilogramów. Znajdowała się na grobie Josepha Brascha (1840–1913), druga – mierząca ponad 160 centymetrów i ważąca ok. 450 kilogramów – znajdowała się na grobie Marii Salinger z domu Wollenberg (1844–1916) i Idy Cohn z domu Wollenberg (1854–1929).Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie podjął decyzję o zachowaniu i zabezpieczeniu nagrobków. Zabytkowe macewy zostały przewiezione na szczeciński Cmentarz Centralny.