Zmiana organizacji ruchu na A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego

W godzinach południowych został wyłączony z eksploatacji węzeł Piotrków Trybunalski Południe na przecięciu budowanej A1 i drogi krajowej nr 74. Ruch na tym odcinku autostrady zostanie jednak przez cały czas utrzymany. Kierowcy będą musieli nastawić się na utrudnienia.

W miejsce zamkniętego węzła kierowcy mają do dyspozycji drogę objazdową, która ma funkcjonować jak wielkie rondo o nieregularnym kształcie wokół zamkniętego węzła. Ruch będzie się tam odbywał według takich zasad, jakie obowiązują na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym.



Dojeżdżając do tymczasowego „ronda” trzeba będzie skręcić w prawo i jechać do miejsca, w którym będziemy chcieli je opuścić. Takie rozwiązanie pozwoli na utrzymanie wszystkich kierunków jazdy i zapewni jej płynność.



Wprowadzana organizacja ruchu będzie obowiązywała około półtora roku – tyle zajmie rozbiórka starego i budowa nowego węzła.

