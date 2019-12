Rzecznik m.st. Warszawy: Za awarię odpowiedzialna jest prywatna spółka

– Za tę awarię odpowiedzialna jest prywatna spółka Veolia i to ona pracuje na miejscu i usuwa jej skutki. My jako ratusz wysłaliśmy służby. Jest ZTM, który organizuje objazdy; ZDM, który bada przydatność dróg do dalszego wykorzystywania, i Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – powiedział w środę Kamil Dąbrowa, rzecznik m.st. Warszawy po awarii sieci ciepłowniczej na Mokotowie. Jak dodał, skutki awarii są oceniane.

Po godzinie 9 doszło do awarii sieci ciepłowniczej na Mokotowie, wzdłuż ulic: Czerniakowska, Powsińska, Gołkowska, Idzikowskiego aż do Św. Bonifacego.



Nad tymi ulicami unosiła się para wodna, która była tak gęsta, że tworzyła mgłę i uniemożliwiała ruch. W związku z tym zmuszeni byliśmy do zamknięcia ulic i zorganizowania objazdów – wyjaśnił rzecznik.



– Skutki awarii są oceniane. Podczas sztabu służby zdadzą raporty prezydentowi Trzaskowskiemu i będziemy podejmowali decyzje. Sama Veolia ocenia teraz, jak poważna jest to awaria i ile czasu zajmie jej usunięcie – dodał Dąbrowa.



Na razie mamy informacje o spadkach ciśnienia ciepłej wody w kranach. Nie oznacza to jeszcze utraty ciepła w domu, ale na pewno niedogodności związane z korzystaniem z ciepłej wody.

