Arkadiusz Milik. Trzy bramki i setki uśmiechów

Jak zacząć strzelać, to już na całego. Z takiego założenia wyszedł Arkadiusz Milik, który do ostatniej kolejki czekał na premierowe trafienie w Lidze Mistrzów. A że napastnik Napoli postanowił od razu pójść na całość, to mecz z Genk skończył z hattrickiem. – Trzy bramki, setki uśmiechów i dużo szczęścia. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego wieczoru z Ligą Mistrzów – napisał Milik na Instagramie.

„Super-Milik pociągnął Napoli. Misja wykonana. Błękitni meldują się w fazie pucharowej. Hattrick Milika położył Genk na łopatki, z których już się nie podnieśli” – skomentował osiągnięcie 25-letniego piłkarza dziennik „La Gazetta dello Sport”.



Tym samym snajper Napoli jest drugim najskuteczniejszym Polakiem w najbardziej prestiżowych rozgrywkach klubowych Starego Kontynentu. Z dorobkiem ośmiu bramek były piłkarz Górnika Zabrze zrównał się liczbą goli z Krzysztofem Warzychą.





Eight players have scored a hat-trick in this season's #UCL:



���� Erling Haaland

���� Mislav Orsic

���� Serge Gnabry

���� Kylian Mbappé

�������������� Raheem Sterling

���� Rodrygo

���� Robert Lewandowski

���� Arek Milik



Room for more tomorrow? pic.twitter.com/h9UUOugo5J — Squawka Football (@Squawka) December 10, 2019

Hattrick w Lidze Mistrzów to nie lada osiągnięcie. Milik jest pierwszym w historii piłkarzem z Neapolu, który dokonał takiej sztuki. A w tym sezonie fazie grupowej tej sztuki dokonało tylko ośmiu piłkarzy.Dzięki trzem trafieniom Milik może pochwalić się taką samą skutecznością w barwach Napoli co… Diego Maradona. Obaj legitymują się identyczną średnią bramek na mecz – 0,44. Polakowi do osiągnięć Argentyńczyka jeszcze bardzo daleko.Diego grał w Neapolu w latach 1984–91. W tym czasie zdobył dwa mistrzostwa, Puchar i Superpuchar Włoch. W 259 spotkaniach 115 razy trafiał do siatki.

Dorobek Polaka jest, póki co, dużo skromniejszy. W barwach Napoli Milik strzelił 42 gole w 96 meczach. Ale naszemu piłkarzowi i tak należą się gigantyczne słowa uznania. Podczas pobytu we Włoszech Polak dwukrotnie zerwał więzadła w kolanie. Mimo tego, w poprzednim sezonie był najlepszym strzelcem drużyny z Neapolu z dorobkiem siedemnastu trafień.



Teraz też pomimo powtarzających się problemów zdrowotnych regularnie zdobywa bramki. W Serie A w sześciu meczach pięciokrotnie wpisywał się na listę strzelców. Jego kolega z ataku Dries Mertens do zdobycia czterech bramek potrzebował aż czternastu spotkań.

Wtorkowa wygrana z Genk tylko na chwilę poprawiła minorowe nastroje. W Serie A Napoli nie wygrało od siedmiu spotkań, a w tabeli zajmuje dopiero siódme miejsce z siedemnastopunktową stratą do Interu Mediolan.Za kiepskie wyniki w lidze posadą zapłacił Carlo Ancelotti, który po meczu z Genk odszedł z klubu. Jego następcą ma zostać były trener Milanu Gennaro Gattuso.