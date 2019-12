Potężna piramida finansowa. 2 tys. osób straciło kilkaset milionów. CBA zatrzymało dwie osoby

Agenci CBA zatrzymali dwie kolejne osoby w śledztwie dotyczącym funkcjonowania piramidy finansowej. Z ustaleń Biura wynika, że w wyniku tego procederu ponad 2 tys. osób straciło 600 mln zł.

Jak mówi portalowi tvp.info rzecznik CBA Temistokles Brodowski, zatrzymania dokonali agenci z Poznania na polecenie Prokuratury Regionalnej w Łodzi.



Śledztwo dotyczy funkcjonowania na terenie całego kraju zorganizowanej grupy przestępczej. – Śledczy ustalili, że stworzyła i zarządzała piramidą finansową, w postaci czterech funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych. W wyniku działania grupy ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych – wskazał.



Szkody w mieniu funduszy oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych. – Wszystko wskazuje na to, że certyfikaty wskazanych funduszy oferowane były za pośrednictwem instytucji finansowych. Ich pracownicy działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowych świadomie wprowadzali nabywców w błąd – wyjaśnia Brodowski.



Do tej sprawy CBA zatrzymało w Warszawie dwie osoby, współpracujące z pracownikiem domu maklerskiego – wcześniej został już zatrzymany – w zakresie wyprowadzania pieniędzy zainwestowanych w fundusze.

źródło: portal tvp.info

Zatrzymani usłyszą zarzuty działania na szkodę funduszy, oszustwa na szkodę ich uczestników oraz prania brudnych pieniędzy.Brodowski przypomina, że łącznie do tej sprawy CBA zatrzymało 26 osób, którym przedstawiono m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa, działania na szkodę funduszy. Śledczym udało się odzyskać mienie o wartości 14 mln zł.