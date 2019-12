Sprzedał samochód, a potem go ukradł

Kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności grozi 21-letniemu mieszkańcowi Ostródy. Mężczyzna najpierw sprzedał auto, a potem ukradł je nowemu właścicielowi. Złodziej usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Na początku grudnia policjanci z ostródzkiej komendy przyjęli zgłoszenie o kradzieży pojazdu marki BMW, który znajdował się na jednym z niestrzeżonych parkingów w Ostródzie.



Pod koniec listopada poprzedni właściciel skradzionego auta umieścił na portalu internetowym ogłoszenie o chęci sprzedaży lub zamiany posiadanego bmw, na pojazd marki Audi.



Na ogłoszenie odpowiedział mężczyzna, następnie doszło do zamiany pojazdów – obie strony spisały umowy kupna–sprzedaży samochodów.

Po jakimś czasie nowy właściciel audi doszedł do wniosku, że chce jednak zrezygnować z wcześniej ustalonej zamiany, ponieważ auto nie spełniało jego oczekiwań. 21-latek zażądał więc zwrotu swojego bmw.



Gdy nowy właściciel tego auta nie zgodził się na ponowną zamianę, 21-latek ukradł mu swoje stare bmw.



Ostródzianin wiedział, gdzie auto zostało zaparkowane i miał do niego dodatkowy oryginalny kluczyk, którego nie oddał podczas zamiany nowemu właścicielowi.



Policjanci dotarli do 21-latka i szybko ustalili, gdzie znajduje się skradziony samochód. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Podczas przesłuchania nie kwestionował swojej winy. Jak przyznał, w ten sposób chciał ukarać nowego właściciela za to, że ten nie chciał wycofać się z podpisanych wcześniej umów kupna i sprzedaży pojazdów.



21-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.