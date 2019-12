Zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Wrocławia

Pracownicy wrocławskiego ratusza donieśli do prokuratury na prezydenta miasta Jacka Sutryka. Zarzucają mu wypłacenie „bajońskich” nagród innym urzędnikom magistratu, wysokiego szczebla, oraz blokowanie negocjacji.

W poniedziałek „Gazeta Wrocławska” napisał, że Związek Zawodowy Pracowników Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach sporu zbiorowego z prezydentem Jackiem Sutrykiem wystąpił z żądaniem wprowadzenia w regulaminie wynagradzania pracowników urzędu przepisów określających górną wysokość sumy nagród, jakie pracownik może otrzymać w roku kalendarzowym.



Zdaniem gazety była to reakcja na opublikowanie listy wrocławskich urzędników, którzy w 2018 r. i 2019 r otrzymali nagrody pieniężne. Najwyższe nagrody według tej listy były wypłacane w 2018 r., kiedy prezydentem był jeszcze Rafał Dutkiewicz. Wówczas jego wiceprezydenci dostali od 37 tys. do ponad 60 tys. zł.



– To przecież przekłada się na sytuację finansową pozostałych pracowników; nagrody są wypłacane z tego samego budżetu co pensje. Jeżeli kierownictwo sobie przyzna tak zawrotne wypłaty, to tym mniej będzie na zwykle wypłaty dla pozostałych – argumentują związkowcy, cytowani przez gazetę.



W środę gazeta napisała, że związkowcy złożyli do tamtejszej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.



„W ocenie związkowców, jest to gra na zwłokę. Mogło też dojść do utrudnienia prowadzenia sporu zbiorowego. W prokuraturze jest już prowadzone postępowanie w związku ze złożonym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracodawcę. Chodzi o naruszenie art. 26 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych” – czytamy.

źródło: „Gazeta Wrocławska"

„Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności” – brzmi wskazany artykuł.Urząd Miejski Wrocławia podpisał we wtorek porozumienie w sprawie przyszłorocznych podwyżek płac z 11 organizacjami związkowymi. Jeden ze związków – Związek Zawodowy Pracowników Urzędy Miejskiego Wrocławia – nie podpisał porozumienia i wszedł w spór zbiorowy z magistratem.