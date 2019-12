Bosak się ożeni przed wyborami? Znikający tweet rzecznika MN

Na wybory Krzysztof Bosak będzie świeżo upieczonym mężem – poinformował rzecznik Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, Damian Kita. Gdy informację tę podały media, Kita skasował swój twitterowy wpis. Sam Krzysztof Bosak (jeden z dziewięciu kandydatów na kandydata Konfederacji na prezydenta RP) nie komentuje tych doniesień.

„Krzysztof Bosak – oprócz walki w prawyborach Konfederacji i przygotowywania się do wyborów prezydenckich – przygotowuje się także do ślubu! Z naszych informacji wynika, że wybranką lidera Konfederacji jest prawnik z Ordo Iuris” – poinformował związany ze środowiskiem Konfederacji „Najwyższy Czas”. Serwis czasopisma powołał się przy tym na wpis narodowego działacza, rzecznika Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.



– Wiele osób mówi, że prezydent powinien mieć pierwszą damę. Jeśli chodzi o @krzysztofbosak @bosak2020, to na wybory będzie świeżo upieczonym mężem – napisał na Twitterze Damian Kita.

Wiele osób mówi, że prezydent powinien mieć pierwszą damę. Jeśli chodzi o @krzysztofbosak @bosak2020, to na wybory będzie świeżo upieczonym mężem! ��������������pic.twitter.com/FxOYJ8MGmR — Damian Kita (@Damian_Kita) December 10, 2019

Czy poseł Konfederacji pójdzie śladami Donalda Tuska, który wziął ślub kościelny tuż przed wyborami prezydenckimi w 2005 r., w których jego głównym konkurentem był śp. Lechem Kaczyńskim? NCz zapewnia, że taki jest plan i wskazuje nawet, kim jest „wybranka wiceprezesa Ruchu Narodowego”.



„Z naszych informacji wynika, że to prawnik z Instytutu Ordo Iuris, która w organizacji pracuje już od lat. Zajmuje się obroną wolności religijnej” – czytamy. Oficjalnie Bosak nie potwierdza informacji o planowanym ożenku, a wpis rzecznika MN, kilka godzin po publikacji został skasowany.

Faktem jest, że poseł jest faworytem w prawyborach Konfederacji. Codziennie w mediach społecznościowych pojawiają się relacje i zdjęcia z jego spotkań z sympatykami, których przekonuje do swojej kandydatury.

Jak będziecie kiedyś chcieli zjeść obiad w Zajeździe "U Leszka" w Olsztynie, to może będziecie mieli okazję siedzieć przy stole nakrytym tym samym obrusem, po którym stąpali liderzy #Konfederacja ;-p pic.twitter.com/e9VCqZHHs7 — 10 murzynków® (@10murzynkow) December 8, 2019

źródło: portal tvp.info

Po pierwszych czterech zjazdach i głosowaniach na 9 kandydatów na kandydatów Konfederacji prezydenta Polski, najwięcej głosów zdobyli kolejno Krzysztof Bosak, Artur Dziambor, Grzegorz Braun i Konrad Berkowicz. W tym miesiącu i w przyszłym odbędzie się jeszcze 12 zjazdów prawyborczych, a ostatecznego zwycięzcę elektorzy wybiorą 18 stycznia. Aby oddać głos, trzeba się zarejestrować poprzez formularz internetowy i przekazać co najmniej 30 zł darowizny na rzecz partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.