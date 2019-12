Drzewo przygniotło drwala na stromym stoku. Ratownicy szli nocą kilka kilometrów

Policjanci z Kobiernic razem z beskidzkimi goprowcami i ratownikami medycznymi z bielskiego pogotowia ratunkowego uratowali 42-letniego drwala, który podczas prac w lesie doznał poważnego złamania nogi – podała w środę policja.

Akacja ratunkowa była trudna – aby dotrzeć do poszkodowanego, trzeba było pokonać kilka kilometrów, a później na noszach dowieść go do karetki pogotowia.



Do wypadku doszło we wtorek wieczorem w masywie leśnym Porąbki, gdzie prowadzono prace przy zrywce drewna. – Jeden z drwali podczas załadunku ściętego drewna miał wypadek. Drzewo, które się na niego przewróciło, przygniotło mu nogę. Pozostali pracownicy natychmiast wezwali służby ratunkowe – relacjonowali policjanci.



Jako pierwsi na miejsce wypadku dotarli policjanci z posterunku w Kozach i komisariatu w Kobiernicach, którzy pełnili tego dnia wspólny patrol. Ponieważ miejsce wypadku jest na terenie, do którego nie można było dojechać radiowozem, musieli pieszo pokonać parę kilometrów, nim znaleźli poszkodowanego.



– Policjanci zabezpieczyli mężczyznę przed dalszymi urazami oraz przy pomocy koca ratunkowego zapewnili mu komfort cieplny. Następnie monitorowali parametry życiowe do czasu, gdy na miejsce dotarli ratownicy z pogotowia ratunkowego z Bielska-Białej. Dyżurny z kobiernickiego komisariatu do pomocy przy akcji ratunkowej wezwał także Grupę Beskidzką GOPR – podała bielska policja.

źródło: pap

Dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR powiedział, że ranny czekał na pomoc na stromym stoku, dlatego przy pomocy technik linowych trzeba go było najpierw na noszach opuścić w miejsce, gdzie czekał quad z przyczepką. Tym pojazdem ranny został dowieziony do karetki. Pogotowie zabrało mężczyznę do Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Życiu poszkodowanego nie zagraża niebezpieczeństwo.