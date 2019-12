„Teraz nie będziecie już bezpieczni. To strzela”. 15-latek terroryzował kolegów [WIDEO]

Policja zatrzymała 15-latka z Poznania. Chłopak zastraszał kolegów nagraniem, na którym prezentował pistolet. „Teraz nie będziecie już bezpieczni na korytarzach, ze mną w klasie. To strzela naprawdę” – słychać na filmie. Jak się okazało, miał broń pneumatyczną.

O sprawie, jako pierwszy poinformował portal epoznan.pl. Film krążył wśród uczniów Zespołu Szkół Łączności na Winogradach w Poznaniu. Z treści nagrania wynika, że był skierowany do chłopca o imieniu Mikołaj i innych uczniów tej szkoły. Autor na nagraniu prezentuje pistolet i grozi kolegom. – Już nie jesteście bezpieczni. Jeśli kiedykolwiek byliście, już nigdy – mówi na nagraniu 15-latek.



Policjanci zatrzymali bohatera nagrania w szkole. Okazało się, że 15-latek fascynuje się militariami. W domu, oprócz pneumatycznego pistoletu z nagrania, odkryto jeszcze karabin pneumatyczny. Oba sprzęty nie wymagają pozwolenia na broń. – Zabezpieczono też amunicję. Był też jeden pocisk do broni palnej – wyjaśnia rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Z ustaleń policji nie wynika, by 15-latek miał jakiś konflikt z rówieśnikami. – Chcę wierzyć, że to głupi wybryk. Młodzi ludzie muszą jednak pamiętać, że tego rodzaju nagrania pociągają za sobą konsekwencje – wskazuje policjant. Chociażby reakcję służb. Okazuje się, że o rodzice wiedzieli o zainteresowaniach syna, jednak nie zdawali sobie sprawy, jakie formy przyjmuje ta pasja. Sprawą zajmie się sąd.Źródło nagrania to epoznan.pl.