Adam Słodowy, popularyzator nauki i autor programu telewizyjnego dla młodzieży „Zrób to sam” w TVP, nie żyje – potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info jego krewny Maciej Rozbicki. Słodowy miał 96 lat. Zmarł we wtorek wieczorem w Warszawie. Smutną informację podały też inne media.

Adam Słodowy stał się znany dzięki programowi „Zrób to sam” w TVP. Autor prezentował w nim, jak z ogólnie dostępnych materiałów i rzeczy wykonać zabawki i inne przedmioty użytkowe.



Sposób wykonania tłumaczył krok po kroku, wspomagając się swoim charakterystycznym wskaźnikiem. Jego pomysły zachwycały nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Program „Zrób to sam” był nadawany przez niemal ćwierć wieku, od 1959 roku do 1983 roku. Łącznie wyemitowano 505 odcinków.



Słodowy był także autorem dobranocki „Pomysłowy Dobromir” i jej kontynuacji – „Pomysłowy wnuczek”. Tytułowy bohater to młody inżynier racjonalizator, który stara się w każdym odcinku wynaleźć urządzenie pozwalające uprościć wykonywanie wybranej czynności, jak budowa domu czy prace w ogrodzie.



Słodowy pisał też książki poświęcone majsterkowaniu, w tym „Lubię majsterkować”, która została przetłumaczona na wiele języków, a jej łączny nakład wyniósł ponad 500 tysięcy egzemplarzy.

Nie żyje Adam Słodowy. Był autorem jednego z najpopularniejszych programów telewizyjnych, współtwórcą niezapomnianych programów dla dzieci i młodzieży. Adam Słodowy i jego "Zrób to sam" na trwałe zapisały się w polskiej kulturze popularnej. Zamyka się pewien rozdział historii TV. — Piotr Gliński (@PiotrGlinski) December 11, 2019

źródło: portal tvp.info, PAP

W 1974 roku, na wniosek dzieci, Słodowy został Kawalerem Orderu Uśmiechu. Otrzymał legitymację z numerem 107. Został też uhonorowany nagrodą literacką Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jako autor najpoczytniejszych książek w bibliotekach publicznych.