Będzie mniej imprez na Rynku Głównym w Krakowie

Było ponad pięćdziesiąt, a zostanie raptem dwadzieścia trzy – mowa o liczbie imprez organizowanych na płycie Rynku Głównego w Krakowie. Decyzję o ich ograniczeniu wydał prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Na płycie Rynku zostaną wydarzenia, które kojarzą się z charakterem Krakowa i na stałe wpisały się już w krajobraz tego miejsca, takie jak choćby trwające właśnie targi bożonarodzeniowe.



Znikną za to imprezy związane z gastronomią, część imprez sportowych i kulturalnych. Wszystkie organizowane na Rynku Głównym imprezy będą mogły trwać nie dłużej niż dziesięć dni.



Zarządzenie ma zacząć obowiązywać od Nowego Roku.



Jak tłumaczą urzędnicy powodem zmian jest m.in blokowanie przez większą część roku płyty Rynku scenami i budkami wystawienniczymi.



Prezydent miasta Jacek Majchrowski tłumaczy, że ograniczenie imprez to konieczność, ponieważ pojawiły się głosy, że Rynek jest bez przerwy zapchany, nigdy nie można zobaczyć go w całości .





źródło: radio kraków

Rezygnacja z połowy imprez ma tym samym ożywić inne place miejskie, takie jak: Rynek Podgórski, Mały Rynek, plac Wolnica i centrum Nowej Huty.Przeciwni tej decyzji są organizatorzy imprez, którzy obawiają się dużych spadków dochodów.