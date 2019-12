Święta Rodzina w klatkach z drutem kolczastym. Kontrowersyjna szopka

Przed kościołem metodystów w amerykańskim Claremont stanęła bożonarodzeniowa szopka. Figury przedstawiające poszczególne postacie Świętej Rodziny zostały zamknięte w osobnych klatkach. Autorzy chcieli w ten sposób zwrócić uwagę na problemy migrantów.

Instalacja przedstawia Maryję, Jezusa i św. Józefa; każda z postaci umieszczona została w oddzielnej klatce. Jak tłumaczy pomysłodawczyni szopki, pastor z kościoła metodystów w Clermont, Święta Rodzina to „najbardziej znana rodzina uchodźców na świecie”.



Nad klatkami rozciągnięty jest kolczasty drut. Duchowni chcą, by w ten sposób wierni zwrócili uwagę na problemy uchodźców, którzy chcą w USA ubiegać się o azyl. Jak zaznacza pastor Karen Clark Ristine, szopka ma być „teologiczna, nie polityczna”.



„Wkrótce po narodzinach Jezusa Józef i Maria zostali zmuszeni do ucieczki z małym synem z Nazaretu do Egiptu, aby uciec przed królem Herodem, tyranem. Obawiali się prześladowań i śmierci. Co by było, gdyby ta rodzina szukała dziś schronienia w naszym kraju?” – napisała.

