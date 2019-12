Płonący pociąg i pijany maszynista na stacji w Kluczborku [WIDEO]

Policja zatrzymała 58-letniego maszynistę pociągu towarowego, który prowadził skład pod wpływem alkoholu – poinformował oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku. Maszyniście może grozić do 2 lat więzienia.

Do zdarzenia doszło na stacji kolejowej w Kluczborku. Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o palącej się lokomotywie elektrycznej. Kiedy strażacy dogaszali pożar maszyny, policjanci wyjaśniali okoliczności zdarzenia z maszynistą.



Podczas rozmowy funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny zapach alkoholu. Badania na alkomacie wskazały ponad 1,5 promila.



Maszyniście zatrzymano prawo jazdy i dokumenty uprawniające do prowadzenia pociągu. Mieszkaniec województwa śląskiego będzie odpowiadał za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, za co grozi do 2 lat pozbawienia wolności.





