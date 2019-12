Miał zabić rodziców i brata. „Czekał, aż położą się spać i wziął siekierę”

18-letni Marcel C., który przyznał się do brutalnego mordu na swoich rodzicach i bracie, zadał im wiele ciosów siekierą. Później zaczął szukać w domu pieniędzy. Następnie poszedł za dom. Próbował spalić zakrwawione ubranie i ukryć siekierę – informuje „SE”, który opisał szczegóły zbrodni w Ząbkowicach Śląskich.

Do zbrodni doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w domu jednorodzinnym w Ząbkowicach Śląskich. Tamtejszy sąd rejonowy aresztował 18-letniego Marcela C., który jest podejrzany o zabójstwo rodziców i 7-letniego brata, na trzy miesiące.



Jak donosi „SE”, Marcel czekał aż jego rodzice – oboje w wieku 48 lat – położą się spać. Około godziny pierwszej w nocy wziął siekierę, wszedł do sypialni i zadał im wiele ciosów.



Później przeszedł do pokoju swojego siedmioletniego brata i jego również zabił. Po wszystkim 18-latek rozpoczął poszukiwania pieniędzy, za które miał uciec za granicę. Odnalazł prawie 10 tys. zł w kilku walutach.



Pieniądze zabrał, poszedł za dom i tam próbował spalić swoje zabrudzone krwią ubrania. Zakopał siekierę i ukrył pieniądze.



Następnie wrócił do domu i zaczął demolować pokoje. „Chciał upozorować włamanie i skierować śledczych na trop bandytów, którzy rzekomo wdarli się do środka i wymordowali wszystkich. On sam wszedł na dach i zadzwonił na policję. Powiedział, że ukrył się tam przed włamywaczami i dlatego przeżył” – opisuje gazeta.

Prokuratura poinformowała, że 18-latek wskazał motywy popełnionej przez niego zbrodni, ale śledczy na razie ich nie ujawniają.Ze wstępnych ustaleń wynika, że C. w chwili popełnienia zbrodni nie był pod wpływem środków odurzających. Śledczy czekają jednak jeszcze na wyniki badań krwi podejrzanego.We wtorek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu rozpoczęła się sekcja zwłok ofiar zbrodni.