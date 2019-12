Papui-Nowej Gwinei grozi secesja. Wyspa Bougainville'a chce niepodległości

W referendum, jakie zorganizowano na wchodzącej w skład Papui-Nowej Gwinei Wyspie Bougainville'a 98 proc. uczestników opowiedziało się za niepodległością. W głosowaniu wzięło udział 187 067 uczestników. Mieli do wyboru dwie opcje: niepodległość lub większa autonomia.

Referendum zamyka okres długotrwałej walki o niepodległość, która rozpoczęła się jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku, gdy powstała Rewolucyjna Armia Bougainville (BRA), która w 1989 r. zażądała niepodległości wyspy. Walki między separatystami a wojskami rządowymi trwały do 1998 r. i kosztowały życie około 20 tys. osób.



Zawieszenie działań wojennych przyszło dopiero w 2001 r., po interwencji rządu Australii. Na podstawie zawartego wówczas porozumienia Wyspa Bougainville'a zyskała status autonomicznej prowincji Papui-Nowej Gwinei i prawo do własnych rządów w sprawach wewnętrznych.



W 2005 r. na wyspie odbyły się pierwsze wybory do autonomicznego parlamentu Bougainville, które wygrał opowiadający się za niepodległością Ludowy Kongres Bougainville. Pierwszym szefem autonomicznego rządu został przywódca Kongresu Joseph Kabui.



Wyspa Bougainville'a to największa wyspa w archipelagu Wysp Salomona. Na wyspie znajdują się bogate złoża miedzi i złota.

