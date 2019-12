Podejrzane przetargi. CBA wzięło pod lupę Połaniec

Centralne Biuro Antykorupcyjne zakończyło kontrolę w Urzędzie Miasta i Gminy Połaniec (woj. świętokrzyskie). Według ustaleń kontrolerów złamano przepisy dotyczące przetargów publicznych.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Połańcu Roman Adamczak potwierdził w rozmowie z PAP, że kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w połanieckim urzędzie zakończyła się. – Do tej pory w wyniku kontroli nie zostały w urzędzie podjęte żadne decyzje personalne – wskazał.



Naczelnik wydziału komunikacji społecznej CBA Temistokles Brodowski potwierdził, że kontrolę przeprowadzili funkcjonariusze z krakowskiej delegatury Biura. – Trwała ona od połowy maja do listopada i zakończyła się podpisaniem protokołu pokontrolnego – podkreślił. – 8 listopada burmistrz zapoznał się z wynikami kontroli i podpisał protokół nie wnosząc do niego zastrzeżeń – dodał.



Kontrolujących interesowały zamówienia publiczne miasta i gminy Połaniec. Szczegółowo analizowano kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Agenci przyglądali się też jak zrealizowano w mieście remont i rozbudowę budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej.



Analizując materiały Biuro doszło do wniosku, że w skontrolowanych przypadkach połaniecki urząd nie stosował zasad dotyczących prowadzenia i dokumentowania postępowań przetargowych zgodnie z zasadami Prawa zamówień publicznych.

