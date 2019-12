„Alarm!”: Jaśkowiak na wojnie z urszulankami

Po latach starań i wbrew wcześniejszym ustaleniom miasta, prestiżowe poznańskie Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek, dotychczas odpłatne, otrzymało pozwolenie od kuratora oświaty na wpisanie do rejestru placówek publicznych. Chociaż decyzja jest ważna i potwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, prezydent miasta Jacek Jaśkowiak nie zamierza wpisać liceum do rejestru. Z tego powodu szkoła, choć nadal uczy, formalnie nie istnieje i nie dostaje pieniędzy na funkcjonowanie. Siostry nie zamierzają odpuszczać. Zgromadzenie zakonne wystąpiło do sądu z roszczeniami wobec miasta, zgłosiło też sprawę do prokuratury, zarzucając Jaśkowiakowi niedopełnienie obowiązków służbowych.

