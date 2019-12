Noblowska gala również w TVP. „Szwedzkie media lżą”

Uroczystość wręczenia Oldze Tokarczyk nagrody Nobla w dziedzinie literatury była transmitowana również na antenie Telewizji Polskiej. Wysłannik TVP do Sztokholmu Cezary Gmyz zwrócił uwagę, że szwedzkie media twierdziły, iż nasz telewizja publiczna próbuje przemilczeć to wyjątkowe wydarzenie.

„Powiem to z całą brutalnością. Szwedzkie media również po transmisji ceremonii noblowskiej lżą, że TVP jej nie transmitowało. Nie wierzę, że robią to nieświadomie” – napisał na Twitterze Gmyz.



We wtorek w Sztokholmie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów i medali noblowskich. Otrzymało czternastu noblistów w dziedzinach: nauk ekonomicznych (Abhijit Banerjee, Esther Duflo i Michael Kremer), fizyki (James Peebles, Michel Mayor i Didier Queloz), chemii (John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham i Akira Yoshino), fizjologii lub medycyny (William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe i Gregg L. Semenza) oraz literatury. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla premier Etiopii Abiy Ahmed Ali odebrał wyróżnienie we wtorek w Oslo.

Olga Tokarczuk – laureatka literackiego Nobla za rok 2018 – wyszła na scenę jako dziesiąty laureat. Ceremoniał ma związek z kolejnością dziedzin nagrody zapisanych w testamencie Nobla.O odebranie wyróżnienia poprosił, po polsku, noblistkę Per Waesterberg z Akademii Szwedzkiej, który wcześniej wygłosił laudację na jej cześć. Jak podkreślił, polska literatura „błyszczy w Europie – ma w swoim dorobku już kilka Nagród Nobla, a teraz przyszła pora na kolejną, tym razem dla pisarki o światowej renomie i niezwykle rozległym wachlarzu zainteresowań, łączącej w swej twórczości elementy poezji i humoru”.

– Polska, rozdroże Europy, być może nawet jej serce – Olga Tokarczuk odkrywa historię Polski jako kraju będącego ofiarą spustoszenia dokonanego przez wielkie siły, lecz również posiadającego swoją własną historię kolonializmu i antysemityzmu. Olga Tokarczuk nie ucieka od niewygodnej prawdy, nawet pod groźbą śmierci – mówił w laudacji Waesterberg.



Jego zdaniem twórczość Tokarczuk cechuje „połączenie twardej rzeczywistości z ulotną nierealnością, wnikliwa obserwacja i zafascynowanie mitologią”. Cechy te „czynią z niej jednego z najbardziej oryginalnych prozaików naszych czasów, postrzegających rzeczywistość na nowe sposoby”.

– Olga Tokarczuk jest wirtuozem w kreowaniu postaci, potrafi uchwycić je w momencie ich ucieczki od codziennego życia. Pisze o tym, o czym nie pisze nikt inny: „o nieznośnej i ogromnej osobliwości tego świata” – wyjaśnił Waesterberg. – Jej powieść „Bieguni” to niezwykle różnorodny opis podróży, poruszania się po pasażerskich poczekalniach i hotelach, to spotkanie z bohaterami, o których wiemy bardzo niewiele, a także zbiór pojęć ze słowników, baśni i dokumentów. Tokarczuk wzajemnie przeciwstawia naturę i kulturę, rozum i szaleństwo, męskość i kobiecość, z prędkością sprintera przekracza społecznie i kulturowo wytworzone granice – podkreślił.Laureaci Nagrody Nobla dostali złote medale z wygrawerowanym wizerunkiem fundatora Alfreda Nobla oraz łacińską inskrypcją „Inventas vitam iuvat excoluisse per artes”. Są one wykonane ręcznie z 18-karatowego złota i ważą 175 gramów. Dyplomy są wykonane ręcznie przez artystów, jest na nich zdjęcie, imię i nazwisko laureata oraz cytat z uzasadnienia przyznania Nagrody Nobla.