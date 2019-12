Co za mecz! Hat-trick Milika w Lidze Mistrzów

To był wieczór Arkadiusza Milika. Napastnik reprezentacji strzelił trzy gole, a jego Napoli pokonało 4:0 Genk w meczu ostatniej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tym samym Włosi zapewnili sobie awans do wiosennej części rozgrywek. Zwycięzcą grupy został Liverpool, który pokonał 2:0 Salzburg.

Dla polskiego piłkarza był to powrót do gry po kontuzji. I to w wielkim stylu. 25-latek strzelanie rozpoczął chwilę po pierwszym gwizdku sędziego. I było to bodaj jedno z najłatwiejszych trafień w jego karierze.



W 3. minucie spotkania Milik i Dries Mertens dobiegli do bramkarza Genku Maartena Vandevoorta, który spanikowany… podał piłkę pod nogi polskiego piłkarza. Milik nie miał problemu z trafieniem do siatki i Napoli błyskawicznie objęło prowadzenie.



Drugi gol wymagał już większego kunsztu. Po podaniu Giovanniego Di Lorenzo Milik wbiegł w pole karne i mocnym strzałem z prawej nogi podwyższył prowadzenie gospodarzy. Była 26. minuta spotkania.



Trzeciego gola Milik strzelił niespełna kwadrans później. Po faulu na Jose Callejonie sędzia odgwizdał rzut karny. Do piłki podszedł napastnik reprezentacji Polski i bez najmniejszych problemów skompletował pierwszego w karierze hat-tricka w Lidze Mistrzów.

Polski napastnik został też pierwszym w historii piłkarzem Napoli z dorobkiem trzech bramek w jednym meczu w Champions League.

Po oszałamiającej pierwszej połowie tempo meczu spadło. Włosi zdołali jeszcze raz trafić do siatki, a tym razem skutecznym egzekutorem jedenastki był Mertens. Milik spędził na murawie 78 minut.



Po trzech golach wbitych Belgom Milik został drugim najskuteczniejszym Polakiem w historii Ligi Mistrzów. Więcej trafień ma na koncie tylko Robert Lewandowski. Były napastnik Górnika Zabrze wyprzedził Krzysztofa Warzychę, który w barwach Panathinaikosu Ateny strzelił osiem goli w 25 meczach. Do poprawienia tego osiągnięcia snajper reprezentacji Polski potrzebował siedemnastu spotkań.



Napoli zameldowało się w fazie pucharowej Ligi Mistrzów razem z Liverpoolem. Triumfatorzy poprzedniej edycji zmagań o miano najlepszej klubowej drużyny Starego Kontynentu pokonali 2:0 w wyjazdowym meczu Salzburg.



Oba ciosy ekipa Jurgena Kloppa zadawała w ciągu kilkudziesięciu sekund. W 57. minucie do siatki trafił Naby Keita, a chwilę po wznowieniu meczu fenomenalnym strzałem z ostrego kąta popisał się Mohamed Salah.



Tym samym Salzburg żegna się z Ligą Mistrzów. Na pocieszenie Austriakom zostaną występy w wiosennych zmaganiach Ligi Europy.