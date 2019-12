SN przywrócił do czynności służbowych sędziego oskarżonego o oszustwo

Sąd Najwyższy rozpoznał zażalenie sędziego Andrzeja Janowskiego ze Szczytna, odmawiając zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za oszustwo. Sędzia został przywrócony do czynności służbowych – podaje portal olsztyn.com.pl.

Sędzia Janowski z Sądu Rejonowego w Szczytnie w latach 2009-2018 co miesiąc składał wnioski o zwrot poniesionych kosztów przejazdu do pracy i z pracy. Deklarował, że mieszka w Iławie. Jak się jednak okazało, nie było to prawdą, w związku z czym nie miał prawa do pobierania tych pieniędzy.



Zastępca rzecznika 10 grudnia 2018 r. wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Andrzeja Janowskiego i przedstawił mu zarzut. Sędzia został obwiniony o to, że w okresie od co najmniej 1 marca 2010 r. do 15 czerwca 2018 r. składał wnioski, mimo że nie miał do tego podstaw. W ocenie rzecznika dyscyplinarnego Janowski takim działaniem miał uzyskać nienależne świadczenia w wysokości co najmniej 42 tys. 255 zł. Tym samym miał uchybić godności sprawowanego urzędu.



7 czerwca br. Sąd Dyscyplinarny w Białymstoku podjął uchwałę o zezwoleniu na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: olsztyn.com.pl, PAP

3 grudnia br. uchwałę rozpoznał Sąd Najwyższy.Jak poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Olgierd Dąbrowski-Żegalski, „Sąd Najwyższy jeszcze w tym samym dniu zmienił zaskarżoną uchwałę w ten sposób, że odmówił wyrażenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego Andrzeja Janowskiego i przywrócił go do pełnienia czynności służbowych”.Portal podaje, że postępowanie dyscyplinarne w tej sprawie ma być kontynuowane.