Mucha na szefa Platformy? Kidawa-Błońska potwierdza kandydaturę

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) potwierdziła doniesienia medialne, że posłanka PO Joanna Mucha weźmie udział w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej.

Portal Onet.pl poinformował, że podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Regionu w woj. lubelskim posłanka PO Joanna Mucha ogłosiła, że weźmie udział w wyborach na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Według portalu zrobiła to w obecności Grzegorza Schetyny i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.



– Byłam wczoraj w Lublinie, gdzie odbyła się Rada Regionu PO i na tej radzie Joanna Mucha zgłosiła, że w momencie rozpisania wyborów, a prawdopodobnie stanie się to 14 grudnia, zgłosi się do startu w wyborach i będzie prowadziła swoją kampanię wyborczą – potwierdziła Kidawa-Błońska.



Wicemarszałek Sejmu przyjechała do Łodzi, aby spotkać się ze studentami Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku AHE, przedstawicielami środowiska kultury oraz swoimi partyjnymi koleżankami i kolegami.



Podczas briefingu poprzedzającego spotkanie z członkami PO zwróciła uwagę, że wtorek jest przedostatnim dniem jej podróży po kraju w ramach prowadzonej kampanii przed partyjnymi prawyborami, które mają w sobotę 14 grudnia wyłonić kandydata PO w walce o fotel prezydenta. W środę będzie w Opolu i we Wrocławiu.

źródło: pap

– W sobotę moje koleżanki i koledzy na Konwencji Krajowej wybiorą osobę, która będzie nas reprezentowała w wyścigu o fotel prezydencki – mówiła Kidawa-Błońska.W partyjnych prawyborach, które mają 14 grudnia wyłonić kandydata PO na prezydenta, obok Małgorzaty Kidawy-Błońskiej uczestniczy prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.