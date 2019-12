Robert Kubica rozpoczyna testy w serii wyścigowej DTM

Robert Kubica, który w tym roku rywalizował w Formule 1, w środę pojawi się na hiszpańskim torze wyścigowym Jerez. Polak weźmie udział w testach zespołu BMW. Niemiecki team przygotowuje się do startu w serii wyścigowej DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).

Polak i Brytyjczyk Nick Yelloly (dla BMW wygrał wyścigi China GT Series) są w grupie debiutantów DTM. Będą jeździli samochodem BMW M4 Turbo DTM, a ich przydatność ocenią doświadczeni kierowcy zespołu: Marco Wittmann i Philipp Eng.



Wittman triumfował w serii DTM dwa razy (w sezonie 2014 i 2016), startował w wyścigach już 112 razy i odniósł 15 zwycięstw. Eng jest zawodnikiem ekipy BMW od dwóch lat, w tym czasie raz wygrał i pięć razy stawał na podium.



Polak – po nieudanym tegorocznym sezonie w Formule 1 – rozstał się z brytyjskim zespołem Williams, dla którego w 2019 roku zdobył jeden punkt. W nadchodzącym sezonie Kubica być może będzie kierowcą testowym w jednej z ekip F1 (mowa jest o teamach: Racing Point i Haas). Polak bierze też pod uwagę starty właśnie w DTM.

A well-known driver will take his place at the wheel of the BMW M4 DTM – Robert Kubica. The 34-year-old is closely associated with BMW, having spent his first years in Formula 1, from 2006 to 2009, with the BMW Sauber F1 Team. pic.twitter.com/xGNyOGO4xn