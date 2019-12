Nowicka o aborcji: Proszę nie używać języka „zabić dziecko”

– Mówiąc o płodach i nazywając je ludźmi dopuścił się pan nadużycia językowego – tak posłanka Wiosny Wanda Nowicka strofowała dziennikarza TVP i Polskiego Radia Michała Rachonia podczas rozmowy na antenie PR. Gdy dziennikarz spytał, czy jej zdaniem matka, która nie akceptuje ciąży, może zabić dziecko, Nowicka oburzona oświadczyła: proszę nie używać języka „zabić dziecko”.

– To, czy płody są ludźmi, to kwestia ideologiczna – stwierdziła Nowicka. – A nie biologiczna? – dopytywał Rachoń. – Nie. Płód to płód – zapewniła posłanka Lewicy, choć wśród biologów, również zwolenników zabijania dzieci nienarodzonych, panuje powszechna zgoda co do tego, że życie ludzkie rozpoczyna się w momencie poczęcia.



– Będzie człowiekiem, jak będzie urodzony i będzie dysponował pewnymi prawami – dodała Nowicka, wyjaśniając swój pogląd na ten temat. Dodała, że matka, która nie akceptuje ciąży, powinna „mieć prawo” ją usunąć.



– Zabić dziecko? – dopytał Rachoń.



– Proszę nie używać języka „zabić dziecko”! – oburzyła się Nowicka.

źródło: polskieradio23.pl, twitter, stacja7.pl

Część zwolenników aborcji stara się przekonać opinię publiczną, że „płody” w wieku, w którym mają być zabijane, nie są jeszcze dziećmi, względnie ludźmi.Nie wszyscy aborcjoniści tak twierdzą. Leroy Carhart, amerykański lekarz specjalizujący się późnych aborcjach oświadczył w rozmowie z radiem BBC, że „nie ma problemu z zabijaniem dzieci”, o ile znajdują się jeszcze w łonie matki. Dodał, że używa słowa „dziecko” w odniesieniu do ofiary zabójstwa również w obecności jego matki.Odmawiając nienarodzonym dzieciom człowieczeństwa, Nowicka podkreślała jednocześnie konieczność poszerzania zakresu praw zwierząt. – Bliskie mi jest podejście, że musimy uznawać prawa zwierząt w większym zakresie, niż to miało miejsce do tej pory. Prawo do niecierpienia, prawo do szeroko rozumianej godności... Żeby zwierzęta były szanowane, a ich status prawny się podnosił – mówiła.