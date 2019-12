Zapłacimy kaucję za plastikowe butelki. „To kwestia miesięcy”

– Wprowadzenie kaucji za butelki plastikowe to kwestia miesięcy – zapowiedział minister klimatu Michał Kurtyka. Do czerwca zostanie przedstawiona propozycja ustawowa.

Nawiązując do exposé premiera Mateusza Morawieckiego, Kurtyka zadeklarował, że w celu ograniczenia obiegu plastiku w ciągu „miesięcy” zostanie wprowadzony system kaucyjny za jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych. Minister dodał, że wiąże się to z „poszerzeniem odpowiedzialności producenta”. Kurtyka zapowiedział przedstawienie do czerwca propozycji ustawowej w tej sprawie.



W listopadzie minister mówił, że jednym z priorytetów Ministerstwa Klimatu będzie ograniczenie ilości odpadów. Jak podkreślał, droga do tego wiedzie przez bodźce ekonomiczne, m.in. nadanie odpadom określonej wartości.

– Chciałbym wprowadzić zasadę poszerzonej odpowiedzialności producenta. Chciałbym, żebyśmy nadali odpadom pewną wartość – mówił Kurtyka w radiowej Jedynce.



– W momencie, gdy stworzymy system, w którym nadamy wartość tym surowcom, będziemy mogli nie tylko ograniczyć koszty, ale poprzez racjonalne bodźce ekonomiczne skłonić producentów, by choćby opakowania były jak najbardziej ekologiczne. Takie, które można potem w łatwy sposób przeznaczyć do odzysku – wyjaśnił Kurtyka.