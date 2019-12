Trump: Oskarżenia pod moim adresem są absurdalne

Prezydent USA Donald Trump określił jako „absurdalne” oskarżenia pod swym adresem, mające doprowadzić do usunięcia go z urzędu. Wcześniej szefowie kontrolowanych przez Demokratów komisji Izby Reprezentantów ogłosili dwa artykuły impeachmentu prezydenta.

„(Przewodniczący komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów – PAP) Jerry Nadler właśnie powiedział, że »naciskałem na Ukrainę, by wpłynąć na wybory (prezydenckie w USA - PAP) w 2020 roku«. To śmieszne, a on wie, że to nieprawda” – napisał Trump na Twitterze, ponownie nazywając postępowanie w Kongresie przeciw niemu „polowaniem na czarownice”.



W artykułach ogłoszonych przez komisje Izby Reprezentantów oskarżono Trumpa o nadużycie władzy przez wywieranie presji na władze Ukrainy oraz utrudnianie pracy Kongresu USA.



Artykuły są zwieńczeniem ponad 100 godzin zeznań 17 świadków w parlamentarnym śledztwie w sprawie ewentualnego impeachmentu prezydenta. Oczekuje się, że najpóźniej w czwartek zostaną poddane pod głosowanie w kontrolowanej przez Demokratów komisji sprawiedliwości Izby Reprezentantów USA.

W celu rozpoczęcia impeachmentu, czyli procesu prezydenta przed sądem Kongresu, zarzuty opracowane i przyjęte przez komisję sprawiedliwości muszą zostać przyjęte zwykłą większością głosów podczas głosowania całej Izby Reprezentantów. Najprawdopodobniej dojdzie do niego jeszcze przed Bożym Narodzeniem.Po Izbie Reprezentantów o impeachmencie prezydenta – zgodnie z procedurą – decydować będzie Senat. Do usunięcia go z urzędu potrzeba 67 głosów w tej stuosobowej izbie wyższej. Przewagę mają w niej Republikanie.