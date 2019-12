Budka zabiega o poparcie Tuska. „Wiele rzeczy, o których rozmawialiśmy, to wspólne pomysły”

Borys Budka zabiega o poparcie Donalda Tuska w walce o fotel przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. W Brukseli wziął udział w spotkaniu szefów klubów parlamentarnych Europejskiej Partii Ludowej z nową szefową Komisji Europejskiej. Przy okazji rozmawiał również z Tuskiem, który jest szefem EPL. – O to, czy będzie takie poparcie, trzeba pytać Donalda Tuska. Niewątpliwie wiele rzeczy, o których rozmawialiśmy, jest takimi wspólnymi pomysłami. Cieszę się z dobrej rozmowy. Wszyscy w Platformie chcemy, żeby Platforma Obywatelska była silną, skuteczną partią opozycyjną – powiedział portalowi tvp.info Budka.

Szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej zamierza kontynuować rozmowy z Tuskiem. Okazją ku temu będzie spotkanie promocyjne książki byłego premiera, które odbędzie się w najbliższą sobotę.



– Byliśmy zgodni, że Platforma potrzebuje nowego zastrzyku energii, zespołu ludzi zaangażowanych i widzących potrzebę zmian. Umówiliśmy się na kolejną rozmowę w sobotę w Warszawie przy okazji promocji najnowszej książki Donalda Tuska – mówił Budka w rozmowie z portalem 300polityka.pl.



Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że poparcie Donalda Tuska w starciu o fotel szefa PO będzie miało znaczenie symboliczne, ale nie przesądzi o wyniku styczniowych wyborów w partii. – Przewodniczący Donald Tusk spotyka się z różnymi politykami, dając sygnały Grzegorzowi Schetynie, że ma nadal silną pozycję w środowisku Platformy Obywatelskiej i jest traktowany jako taki patron – stwierdził senator PiS Jan Maria Jackowski.

W Sejmie słychać jednak, że to Schetyna może odnieść sukces w styczniowych wyborach. Chociażby dlatego, że głosy przeciwników polityki obecnego przewodniczącego PO mogą podzielić się na dwóch kandydatów - Borysa Budkę i Bogdana Zdrojewskiego, który również zamierza stanąć do walki z Grzegorzem Schetyną.



– Tak może być, że w przypadku kilku kandydatów skorzysta Grzegorz Schetyna, który jest wytrawnym graczem, jeżeli chodzi o rozgrywanie pewnych rzeczy w swojej partii, co wielokrotnie pokazał – mówił poseł PiS Jan Mosiński.



Czy aspirujący do roli szefa PO Borys Budka nie obawia się takiego scenariusza? – Każdy ma prawo kandydować. Ja podchodzę do każdego, kto będzie chciał w tej rywalizacji brać udział, z szacunkiem. Będą ogłoszone wybory, będą deklaracje, będziemy wtedy rozmawiać – odpowiedział Budka.



Niewykluczone, że jeden z kandydatów wewnątrzpartyjnej opozycji wobec Schetyny wycofa się z wyborów. W grudniu 2015 roku uczynił tak sam Borys Budka i poparł Grzegorza Schetynę. Kilka tygodni później analogiczną decyzję podjął Tomasz Siemoniak. Obecny szef PO został wówczas jedynym kandydatem w partyjnych wyborach.



– Nie wiem, kto wygra. Każdy z nas ma tylko jeden głos i o swojej decyzji będzie mógł poinformować w głosowaniu tajnym. Chciałbym, żeby te wybory były jak najszersze, czyli objęły wszystkich członków Platformy Obywatelskiej. Myślę, że formuła głosowania internetowego jest najwłaściwsza – powiedział poseł KO Michał Szczerba.