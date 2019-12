Sondaż: PiS na czele, rośnie poparcie dla Konfederacji

Gdyby wybory odbywały się dziś, wygrałby je PiS. Partia nie zanotowała zmian w poparciu w stosunku do poprzedniego badania. Podobnie jest w przypadku KO. Jako jedyna wyraźnie zyskała Konfederacja – wynika z sondażu pracowni Social Changes, przeprowadzonego na zlecenie portalu wpolityce.pl.

Poparcie dla Zjednoczonej Prawicy oraz Koalicji Obywatelskiej nie zmieniło się w stosunku do poprzedniego badania i nadal wynosi odpowiednio 40 i 24 proc. Mniej osób niż przed tygodniem deklaruje chęć głosowania na Lewicę – jest to 16 proc. wobec 18 proc. w poprzednim badaniu.



Dalej są PSL i Konfederacja z wynikiem 9 proc. W przypadku ludowców jest to spadek o 1 punkt procentowy, a Konfederacji – wzrost aż o 3 punkty.



2 proc. ankietowanych odpowiedziało, że chce głosować na „inne ugrupowanie”.



Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI w dniach od 28 listopada do 3 grudnia 2019 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków. Wzięło w nim udział 1028 osób.

