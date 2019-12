Wrzucił dwa yorki do pralki i uruchomił maszynę

51-letni mieszkaniec Otwocka zabrał córce dwa yorki, włożył je do pralki i uruchomił urządzenie. Mężczyzna został zatrzymany, przedstawiono mu zarzut uśmierceniu zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Sąd Rejonowy w Otwocku aresztował go na miesiąc.

Do zabójstwa dwóch psów rasy yorkhire terrier doszło 3 grudnia w Otwocku. Córka 51-letniego mężczyzny zawiadomiła policję, że ojciec wrzucił jej yorki do pralki, po czym uruchomił maszynę. Psy nie przeżyły takiej tortury. Policjanci zatrzymali mężczyznę.



– Podejrzanemu zarzucono uśmiercenie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Za czyn zarzucany grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – powiedział prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga.

Podczas przesłuchania mężczyzna nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Według prokuratury złożył sprzeczne wyjaśnienia. Nie był do tej pory karany, ale leczył się psychiatrycznie.Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Otwocku aresztował go na miesiąc. Sekcja zwłok psów wyjaśni dokładną przyczynę ich śmierci. Najprawdopodobniej psy utonęły.