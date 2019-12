Ponad półtora tysiąca gości, wszyscy w strojach galowych. Ceremonia w Sztokholmie

Podczas ceremonii wręczenia Nagród Nobla w sztokholmskiej filharmonii Olga Tokarczuk - piąta polska laureatka w dziedzinie literatury - odebrała dyplom i złoty medal z rąk króla Karola XVI Gustawa. Tokarczuk otrzymała nagrodę za 2018 r.

Uroczystość odbyła się w gmachu sztokholmskiej filharmonii, który jarzył się tysiącami światełek. Przed budynkiem pojawili się m.in. tłumacze książek Olgi Tokarczuk na różne języki, którzy trzymali parasole z napisem „Literacki Nobel Olga”. Wśród zgromadzonych przed filharmonią widać było także biało-czerwone flagi.



Tradycyjnie na uroczystości noblowskiej obowiązywały stroje galowe. Panie ubrane były w długie suknie wieczorowe, a mężczyźni byli we frakach, białych koszulach i białych muszkach. Byli również goście w strojach narodowych, np. Japonki w kimonach i Hinduski w sari. Olga Tokarczuk wystąpiła w kreacji przygotowanej dla niej przez projektantkę Gosię Baczyńską.



Na widowni było 1560 gości - artystów i polityków, dziennikarzy, naukowców, osób zaproszonych przez noblistów. Pierwsze rzędy widowni zarezerwowano dla rodzin laureatów, członków szwedzkiego rządu i parlamentu. Na samej scenie było 90 miejsc - tu zasiadali członkowie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, Akademii Szwedzkiej, zarząd Fundacji Noblowskiej oraz laureaci Nagrody Nobla z poprzednich lat. Naprzeciw nich, także na scenie, zasiedli tegoroczni laureaci oraz członkowie szwedzkiej rodziny królewskiej: król Karol XVI Gustaw z królową Sylwia, następczyni tronu księżniczka Wiktoria oraz książę Daniel.

#wieszwiecej Polub nas

Według programu najpierw zabrał głos prezes Fundacji Noblowskiej prof. Carl-Henrik Heldin. Następnie przedstawiciele komitetów noblowskich kolejno wygłaszali laudacje na cześć laureatów.



Olga Tokarczuk wyszła na scenę, aby z rąk króla odebrać medal i dyplom, jako dziesiąty noblista. Ceremoniał ma związek z kolejnością dziedzin nagrody zapisanych w testamencie Nobla.



Przy odbiorze nagrody każdy z laureatów wykonał trzykrotny ukłon, który nobliści ćwiczyli przed ceremonią.



Sala filharmonii sztokholmskiej i ratusza, gdzie po ceremonii odbędzie się bankiet, ozdabiane są tradycyjnie kwiatami przysyłanymi w darze przez włoskie miasto San Remo, gdzie spędził ostatnie lata życia i zmarł Alfred Nobel. Tradycja przesyłania kwiatów z San Remo do Sztokholmu sięga 1905 roku. Wtedy to przyleciało ponad 25 tys. kwiatów. Są to żółte, kremowe i morelowe róże, goździki i chryzantemy, białe orchidee i różne odmiany asparagusów. Kwiatową ścianę na scenie filharmonii o powierzchni 15 m kw. wykonano z ponad 10 tys. białych kwiatów.



Oprawę muzyczną ceremonii zapewnił Royal Stockholm Philharmonic Orchestra pod batutą Dawida Bjorkmana. Jako solistka wystąpiła sopranistka Sofie Asplund. Wykonano m.in. utwory Edwarda Edgara, Charlesa Gounoda i Jeana Sibeliusa.



W tym roku uroczystość przebiegała w szybkim tempie. Miało to związek z rekordową liczbą noblistów – aż 14. Piętnasty laureat, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, odebrał swoje wyróżnienie w Oslo.



Uroczystość w filharmonii zakończyła się odegraniem hymnu narodowego Szwecji. Goście udali się na Bankiet Noblowski w sztokholmskim ratuszu.