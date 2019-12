Olga Tokarczuk odebrała Nagrodę Nobla. Ceremonia w sztokholmskiej filharmonii

W sztokholmskiej filharmonii trwa ceremonia wręczenia Nagród Nobla, podczas której Olga Tokarczuk - piąta polska laureatka w dziedzinie literatury - odebrała dyplom i złoty medal z rąk króla Karola XVI Gustawa. Tokarczuk otrzymała Literacką Nagrodę Nobla za 2018 r.

Uroczystość odbywa się w gmachu sztokholmskiej filharmonii, który jarzy się tysiącami światełek. Już wcześniej przed budynek przybyli m.in. tłumacze książek Olgi Tokarczuk na różne języki, którzy trzymali parasole z napisem „Literacki Nobel Olga”. Wśród zgromadzonych przed filharmonią widać było także biało-czerwone flagi.



Na uroczystości noblowskiej obowiązują stroje galowe. Panie ubrane są w długie suknie wieczorowe, mężczyźni są we frakach, białych koszulach i białych muszkach. Są również goście w strojach narodowych, np. Japonki w kimonach, a Hinduski w sari. Olga Tokarczuk jest w kreacji przygotowanej dla niej przez projektantkę Gosię Baczyńską.



Na widowni zasiada 1560 gości - artystów i polityków, dziennikarzy, naukowców, osób zaproszonych przez noblistów. Pierwsze rzędy widowni zarezerwowane są dla rodzin laureatów, członków szwedzkiego rządu i parlamentu. Na samej scenie jest 90 miejsc - tu zasiadają członkowie Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk, Akademii Szwedzkiej, zarząd Fundacji Noblowskiej oraz laureaci Nagrody Nobla z poprzednich lat. Naprzeciw nich, także na scenie, zasiadają tegoroczni laureaci oraz członkowie szwedzkiej rodziny królewskiej: król Karol XVI Gustaw z królową Sylwia, następczyni tronu księżniczka Wiktoria oraz książę Daniel.

Według programu najpierw zabrał głos prezes Fundacji Noblowskiej prof. Carl-Henrik Heldin. Następnie przedstawiciele komitetów noblowskich kolejno wygłaszają laudacje na cześć laureatów.



Olga Tokarczuk wyszła na scenę, aby z rąk króla odebrać medal i dyplom, jako dziesiąty noblista. Ceremoniał ma związek z kolejnością dziedzin nagrody zapisanych w testamencie Nobla.



Przy odbiorze nagrody każdy z laureatów wykonuje trzykrotny ukłon, który nobliści ćwiczą przed ceremonią.



Sala filharmonii sztokholmskiej i ratusza, gdzie po ceremonii odbędzie się bankiet, ozdabiane są tradycyjnie kwiatami przysyłanymi w darze przez włoskie miasto San Remo, gdzie spędził ostatnie lata życia i zmarł Alfred Nobel. Tradycja przesyłania kwiatów z San Remo do Sztokholmu sięga 1905 roku. Wtedy to przyleciało ponad 25 tys. kwiatów. Są to żółte, kremowe i morelowe róże, goździki i chryzantemy, białe orchidee, różne odmiany asparagusów. Kwiatowa ściana na scenie filharmonii o powierzchni 15 m kw. wykonana jest z ponad 10 tys. białych kwiatów.



Oprawę muzyczną ceremonii zapewnia Royal Stockholm Philharmonic Orchestra pod batutą Dawida Bjorkmana. Jako solistka występuje sopranistka Sofie Asplund. Wykonywane są m.in. utwory Edwarda Edgara, Charlesa Gounoda i Jeana Sibeliusa.



W tym roku uroczystość przebiega w szybkim tempie. Ma to związek z rekordową liczbą noblistów, jest ich aż 14. Piętnasty laureat, który otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla, odebrał swoje wyróżnienie tego dnia w Oslo. Uroczystość w filharmonii zakończy się odegraniem hymnu narodowego Szwecji, a zebrani udadzą się na Bankiet Noblowski w sztokholmskim ratuszu.