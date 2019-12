„Górskie anioły”. Tylko w tym roku z pomocy TOPR skorzystało ponad tysiąc osób

Rekordowy rok Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W Tatrach ratownicy udzielili pomocy ponad tysiącowi poszkodowanych. Tylko od stycznia do września na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło 3,3 mln osób.

Minione miesiące kończącego się roku przyniosły sporo pracy górskim ratownikom Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.



– Na statystyki wpływ miały masowe wypadki i wzrost liczby turystów na szlakach. Ratownicy nie przygotowali jeszcze pełnego podsumowania roku, ale już wiadomo, że pod względem liczby osób, którym udzielono pomocy, to najbardziej pracowity rok w 110–letniej historii organizacji – mówi Jan Krzysztof naczelnik TOPR.



Ratownik podkreślił, że w samych Tarach toprowcy pomogli 1000 osobom.



– Nie wliczamy w to oczywiście ewakuacji kolejki w sierpniu z Kasprowego Wierchu, gdzie pomogliśmy ok. 400 turystom – dodał Krzysztof. Według polskich ratowników górskich jest to bez wątpienia rekordowy rok dla Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pod względem niesienia pomocy w górach.



Tylko od stycznia do września na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego weszło 3 miliony 300 tysięcy osób. Do najtragiczniejszych wypadków doszło pod koniec wakacji. Po burzy i wyładowaniach atmosferycznych w okolicach Giewontu poszkodowanych zostało 150 osób, a cztery osoby zginęły. Wcześniej w Jaskini Wielkiej Śnieżnej zginęło dwóch grotołazów.

