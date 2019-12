„Hołownia to kandydatura największej partii opozycyjnej w Polsce, jaką jest TVN”

Choć w jednym z sondaży poparcie dla dotychczasowego dziennikarza i showmana Szymona Hołowni nie przekracza 9 proc., to wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz podejrzewa, że mamy do czynienia „pompowaniem” kandydata na prezydenta. – Oczywiście, że to jest pompowanie. To jest jednoznacznie kandydatura największej partii opozycyjnej w Polsce, jaką jest stacja TVN. To chyba nie ulega żadnej dyskusji – powiedział portalowi tvp.info poseł PiS. Jego partyjny kolega, poseł Jan Mosiński nie wyklucza, że patronem Hołowni w wyborach prezydenckich może być Donald Tusk.

Z badania pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl wynika, że w I turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobyłby 44 proc. głosów, Małgorzata Kidawa-Błońska 25 proc., natomiast Szymon Hołownia 9 proc. Dalsze pozycje zajęliby: Władysław Kosiniak-Kamysz (9 proc.), Adrian Zandberg (8 proc.) i Grzegorz Braun (5 proc.).



Sondaż przeprowadzono przed niedzielnym spotkaniem Hołowni w Gdańsku, podczas którego ogłosił start w wyborach prezydenckich. Czy miejsce na podium i 9 proc. poparcia to dobra pozycja startowa?



– Zazwyczaj nowy kandydat, który prezentuje się jako niezależny, apartyjny, z równym dystansem do wszystkich partii politycznych, uzyskuje na dzień dobry premię za świeżość – stwierdził senator PiS Jan Maria Jackowski.



Podobnie jest z nowymi inicjatywami politycznymi. Na przykład w 2010 roku w sondażu GfK Polonia dla „Rzeczpospolitej” na potencjalną partię wyrzuconej wówczas z PiS Joanny Kluzik-Rostkowskiej skłonnych było głosować 35 proc. Polaków. Później ugrupowanie PJN (Polska Jest Najważniejsza) miało w sondażach 5-11 proc., aby w wyborach parlamentarnych w 2011 roku zdobyć nieco ponad 2 proc. Już bez Kluzik-Rostkowskiej, która dołączyła do PO.

Być może dlatego na sejmowych korytarzach ciężko znaleźć polityków, którzy wierzą w sukces Hołowni. – Liczę na fantastyczny wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Szymon Hołownia jest pewnym eksperymentem politycznym. Przejście ze świata showbiznesu do świata polityki nie jest proste. Polacy nie są przyzwyczajeni do tego typu transferów – mówił poseł KO Michał Szczerba.



Parlamentarzyści podejrzewają jednak, że Hołownia może cieszyć się specjalnymi względami koncernu TVN, co może przełożyć się na dużo materiałów ukazujących go w korzystnym świetle. – Jeżeli ktoś jest celebrytą jednej ze stacji telewizyjnych, to być może ta stacja, z racji na wieloletnią współpracę, będzie darzyła sentymentem akurat tego konkretnego kandydata – powiedziała posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.



Jesienią 2015 roku największe telewizje komercyjne dużo miejsca poświęcały ówczesnemu liderowi Nowoczesnej. Mówiono wówczas o „pompowaniu” Ryszarda Petru, które miało utrudnić PiS-owi zdobycie władzy. Politycy PiS-u podejrzewają, że z Szymonem Hołownią manewr zostanie powtórzony. Nie tylko, aby podjąć próbę wygrania wyborów prezydenckich, ale także próbę przebudowy sceny politycznej.

– Szymon Hołownia jest produktem na potrzeby pewnego kręgu politycznego i medialnego. Myślę, że w jakiś sposób przychylnie traktuje tę kandydaturę Donald Tusk, który prawdopodobnie ma jakiś wspólny plan po kampanii prezydenckiej z Szymonem Hołownią. Być może powołanie nowej formacji politycznej – stwierdził poseł PiS Jan Mosiński.



W 2000 roku Andrzej Olechowski jako niezależny kandydat w wyborach prezydenckich zdobył 17 proc. głosów. Kilka miesięcy później wraz z Donaldem Tuskiem i Maciejem Płażyńskim założył Platformę Obywatelską. W 2015 roku Paweł Kukiz otrzymał ponad 20 proc. głosów, po czym stworzył ugrupowanie Kukiz'15. Ewentualny nowy ruch Hołowni mógłby być alternatywą dla słabnącej PO, która od 4 lat przegrywa wybory.



– To jest przypuszczenie, że Donald Tusk patronuje temu przedsięwzięciu. Mówię o tym chociażby z tego powodu, że podczas spotkania Szymona Hołowni w gdańskim teatrze był obecny Jacek Cichocki, koordynator służb specjalnych w rządzie Donalda Tuska, bardzo mocno związany z jego obozem. Być może był emisariuszem – mówił poseł Mosiński z PiS.



Poseł KO Michał Szczerba nie wierzy jednak, że Tusk zrezygnuje ze wspierania PO. – Myślę, że Donald Tusk będzie kibicował kandydatowi lub kandydatce Platformy Obywatelskiej. Obecność kogoś na jakiejś konwencji nie świadczy o wsparciu. Być może o jakiejś ciekawości. Być może to była wizyta o charakterze poznawczym – stwierdził Szczerba.