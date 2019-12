Spór o oryginalne tablice z 21 sierpniowymi postulatami

Niedopuszczalne jest blokowanie przez Europejskie Centrum Solidarności i władze Gdańska starań Solidarności o przeniesienie tablic z 21 postulatami z 1980 r. do Sali BHP Stoczni Gdańskiej – uznała w Gdańsku Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”.

Stanowisko w tej sprawie związkowcy przyjęli jednomyślnie.



„Komisja Krajowa NSZZ »Solidarność« uznaje za niedopuszczalne blokowanie przez Europejskie Centrum Solidarności i władze Gdańska starań NSZZ »Solidarność« o przeniesienie oryginalnych tablic Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 21 postulatami sierpnia 1980 r. do historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Uznajemy to za kolejną próbę kwestionowania praw związku do własnej historii” – głosi stanowisko władz „S”.



W ocenie związkowców Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest „najwłaściwszym i jedynym miejscem”, gdzie powinny spocząć oryginalne tablice z 21 sierpniowymi postulatami.



– To właśnie w tej sali MKS podpisał w sierpniu 1980 r. porozumienie z władzami PRL, których trzonem były postulaty znajdujące się na tablicach. To własność i spuścizna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, który jest bezpośrednim następcą MKS-u. Europejskie Centrum Solidarności oraz wszystkie zainteresowane strony muszą ten fakt uszanować – stwierdzili związkowcy.



Podkreślili, że to Sala BHP, a nie ECS jest „pomnikiem historii”.



„A niebawem, mamy nadzieję, zostanie wpisana, wraz ze Stocznią Gdańską, na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Z całą mocą oświadczamy – wbrew kłamliwym publikacjom prasowym – że historyczna Sala jest i pozostanie własnością Związku. Dzięki temu zarówno wystawa, jak i wszystkie zgromadzone tam eksponaty są i zawsze będą bezpłatnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych i odwiedzających to miejsce. Żądamy zaprzestania uprawiania polityki kosztem NSZZ „Solidarność”, szczególnie przez tych, którzy Solidarności zawdzięczają swoją polityczną karierę” - czytamy w stanowisku.

