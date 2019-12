Rząd przyjął rozporządzenie ws. wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, przedłożone przez ministra finansów – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Jak podało CIR, w rozporządzeniu ustalono wielokrotność kwoty bazowej – stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (SCS) – na poziomie 3,39.



„Zmiana ta była konieczna w związku z podwyżkami uposażeń dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej przyznanymi w 2019 r. Otrzymali oni podwyżkę w wysokości 655 zł brutto miesięcznie, co odpowiada wzrostowi wielokrotności kwoty bazowej o 0,29, i wymaga jej podniesienia z 3,10 do 3,39” – napisano komunikacie CIR.



Jak podano, zmiana dotyczy ok. 11 tys. funkcjonariuszy SCS.



„Podwyżka uposażeń funkcjonariuszy wynikała z porozumienia zawartego w listopadzie 2018 r. między szefem Krajowej Administracji Skarbowej a stroną społeczną, reprezentowaną przez przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy oraz pracowników pełniących służbę/pracujących w KAS” – czytamy w informacji.

źródło: pap

Podwyżka ma zapewnić prowadzenie efektywnej polityki kadrowej w Służbie Celno-Skarbowej i motywować jej funkcjonariuszy do większego zaangażowania i skuteczniejszego działania.Przyjęte rozporządzenie zastąpi akt wykonawczy z 4 stycznia 2018 r. Zmiana wejdzie w życie z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.