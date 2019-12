Niedługo zwykły T-shirt naładuje telefon

Naukowcy z Uniwersytetu w Maladze wyprodukowali substancję, która potrafi wytworzyć ładunek elektryczny, jeśli podda się ją zmianom temperatury. Pokryta takim roztworem np. zwykła koszulka mogłaby naładować telefon czy laptop.

Substancja, którą wynaleźli hiszpańscy naukowcy, produkowana jest z wody, etanolu, nanocząstek węgla i… skórek z pomidora. Z łatwością wnika i przylega do włókien roślin, np. bawełny. Jeśli T-shirt pokryty takim roztworem rozgrzeje się do temperatury 36,6 st. Celsjusza, będzie wytwarzał energię elektryczną.



– Kiedy ktoś chodzi lub biega, rozgrzewa się, jeśli taka osoba nosiłaby T-shirt zaprojektowany zgodnie z tą charakterystyką, różnica między ciałem a chłodniejszą temperaturą otoczenia mogłaby wygenerować elektryczność – powiedziała Susana Guzman z Uniwersytetu w Maladze.

– Do tej pory to metale były chemicznymi elementami powszechnie używanymi w produkcji urządzeń elektrycznych. Nasz projekt pozwolił zrobić krok do przodu, kiedy udało nam się wytworzyć elektryczność używając do tego lekkich, niedrogich, a przede wszystkim mniej toksycznych materiałów – dodał Jose Alejandro Heredia, jeden z wynalazców.



Powleczone takim roztworem wody i etanolu – ekologicznego alkoholu pozyskiwanego w tym wypadku ze skórek pomidorów i mikrocząsteczek węgla – tekstylia zyskują właściwości elektryczne podobne do telluru, germanu czy ołowiu, z tą jednak różnicą, że są biodegradowalne.