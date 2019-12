Rzecznik prezydenta: Tylko TK może badać zgodność przepisów z konstytucją

– Tylko Trybunał Konstytucyjny może badać zgodność przepisów z ustawą zasadniczą – przypomniał rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. W ten sposób skomentował wezwanie pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, by sędziowie Izby Dyscyplinarnej powstrzymali się od orzekania.

Błażej Spychalski krytykował w Polskim Radiu 24 orzeczenie Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego na podstawie którego prezes Gersdorf apelowała dziś do sędziów o niewydawanie orzeczeń.



Rzecznik prezydenta powiedział, że w Polsce prawo obowiązuje każdego, a w Polsce jedyną instytucją, która ma prawo weryfikować, czy ustawy i przepisy są zgodne z konstytucją jest Trybunał Konstytucyjny. Spychalski dodał, że trzech sędziów Sądu Najwyższego nie posiada takiego prawa.



5 grudnia Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego orzekła, że izba dyscyplinarna SN nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego i unijnego. Była to reakcja na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada.



Na tej podstawie I prezes Sądu Najwyższego wezwała sędziów izby dyscyplinarnej, by nie orzekali, a ustawodawców prosiła o „natychmiastowe działania służące rozwiązaniu problemów leżących u podstaw zapadłych orzeczeń”.

