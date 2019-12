„Kandydatura Hołowni dobra dla mnie, Lewicy i Konfederacji, a zła tylko dla PO”

Start Szymona Hołowni jest dla mnie dobry, tak jak dla Lewicy i Konfederacji, ale kandydatura ta jest złą wiadomością dla Platformy, bo wszyscy inni będą w pierwszej turze „obniżać wynik” kandydatowi Platformy Obywatelskiej – ocenił prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

W TOK FM Kosiniak-Kamysz był pytany, co sądzi o głosach, że nie wiadomo, czy Hołownia odbierze głosy Andrzejowi Dudzie lub kandydatowi PO, ale może odebrać głosy jemu.



Lider ludowców odpowiedział, że bardzo dobrze, iż jest wielu kandydatów, bo to – według niego – oznacza, że Andrzej Duda nie wygra w pierwszej turze wyborów prezydenckich.



– I to jest kwestia ważna, myślę, dla wszystkich kandydatów opozycji, że my mobilizujemy różny elektorat, także mobilizujemy nowych wyborców, którzy nie poszli do głosowania – powiedział Kosiniak-Kamysz.



W tym kontekście stwierdził, że tegoroczne wybory parlamentarne „pokazały, że trzy bloki zmobilizowały dużo więcej wyborców opozycji, niż jeden wspólny w wyborach europejskich”.

– Druga kwestia to, że start Szymona Hołowni jest dla mnie dobry. Myślę, że dobry też dla Lewicy, i dobry dla Konfederacji – ocenił. Kosiniak-Kamysz stwierdził, że wierzy, iż Hołownia w drugiej turze zagłosuje na niego. – I to nie tylko on, ale jeszcze większa grupa naszych rodaków – dodał.

Według prezesa PSL kandydatura Hołowni „jest tylko złą wiadomością dla Platformy”. – Bo do tej pory w wyborach prezydenckich, dwie największe partie od 2005 r. wprowadzały do drugiej tury swoich kandydatów. I tylko się wymieniali prezydenci, którzy zostawali z tych partii – powiedział Kosiniak-Kamysz.



Po uwadze, iż „w sferze światopoglądowej można mieć wrażenie, że Hołownia ma poglądy bliższe jemu, niż któremuś z potencjalnych kandydatów PO”, Kosiniak-Kamysz przyznał, że tak jest. Lider PSL zwrócił uwagę, że w „Rzeczpospolitej” oceniono, iż Hołownia „idealnie pasuje do poglądów większości Polaków, czyli właśnie umiarkowanego konserwatyzmu czy liberalnego katolicyzmu”.



Polityk podkreślił, że jego formacja od dawna mówi o potrzebie tworzenia umiarkowanej formacji i dlatego w ostatnich wyborach parlamentarnych powstała Koalicja Polska, która – jak mówił – „jest w umiarkowanym centrum i przedstawia racjonalne poglądy na świat zbliżone do tego, co myślą w większości nasi rodacy”.



Dopytywany dlaczego kandydatura Hołowni jest dobra dla niego, a nie jest dobra dla Platformy, Kosiniak-Kamysz odparł, że „wszyscy będą obniżać wynik kandydatowi, kandydatce zapewne, Platformy Obywatelskiej”.

– Bo jeżeli chce ktoś wejść do drugiej tury, to tam jest największy rezerwuar głosów – u Andrzeja Dudy, i u kandydata Platformy Obywatelskiej. Więc naturalne jest, że część tych głosów będzie chciała pozyskać Lewica, (...) część będziemy chcieli pozyskać my, część będzie chciał pozyskać Szymon Hołownia – ocenił.



– Myślę, że Konfederacja bardziej będzie „łowiła” na obszarze Andrzeja Dudy, PiS-u. I to powoduje, że do drugiej tury może wejść kandydat, który nie dostanie 30 proc. poparcia, ba – nawet może nie 20 proc. – ale pomiędzy 15, a 20 proc. O to każdy z nas może powalczyć – stwierdził Kosiniak-Kamysz.



Dopytywany, dlaczego Szymon Hołownia bardziej zagraża kandydatowi Platformy, a nie kandydatowi PSL, lider ludowców stwierdził, że w kampanii przyjdzie czas na wykazywanie różnic, w tym „doświadczenia, przygotowania, zarządzania różnymi sprawami, czy też bycia w polityce, co wiąże się z dobrymi doświadczeniami, ale też z trudnymi”.



– Prezydent, żeby dobrze sprawować swoją rolę, musi być bogaty w różnego rodzaju doświadczenia, rozmawiać nie od tygodnia, nie od dwóch tygodni, tylko od kilku lat z Polakami – podkreślił Kosiniak-Kamysz.